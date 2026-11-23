Les paraules de Jordi Ribes, al capdavant de la Creu Roja Andorrana, conviden a reflexionar sobre una realitat que sovint queda eclipsada pels indicadors de creixement econòmic del país. Malgrat la seva experiència prèvia en el sector social, reconeix que no s’imaginava l’abast de les necessitats que ha descobert. Una constatació que hauria d’interpel·lar el conjunt de la societat i, especialment, les institucions públiques. Andorra és un país pròsper, però aquesta prosperitat no arriba necessàriament a tothom. Ribes adverteix que el creixement també comporta un augment de les necessitats socials, mentre la Creu Roja comença a atendre persones que destinen bona part dels ingressos a l’habitatge i tenen dificultats per cobrir despeses tan essencials com l’alimentació. No es tracta de qüestionar el progrés econòmic, sinó d’exigir que vagi acompanyat de benestar compartit. La tasca de les entitats socials és imprescindible, però no pot substituir la responsabilitat pública. Reconèixer aquestes vulnerabilitats és el primer pas per afrontar-les amb polítiques eficaces i dignitat.