L’atac informàtic a la CASS ha exposat dades vinculades a 477.238 números d’identificació administrativa, una xifra que no equival al nombre de residents afectats, però que evidencia la dimensió de l’incident. L’Agència de Protecció de Dades analitzarà els riscos i les mesures adoptades, mentre que Ciberseguretat insta a reforçar les credencials digitals. Són actuacions necessàries, però encara queden interrogants importants per resoldre. Govern ha qualificat l’afer de greu i prioritari, i ha avançat que el Consell de Ministres de dimecres podria disposar de més informació. La prudència és imprescindible mentre les investigacions continuen, però no pot convertir-se en una resposta indefinida. Cal aclarir quins controls existien, si les auditories havien detectat riscos, per què no es van aturar abans les consultes massives i com s’informarà els afectats. No és moment d’assenyalar culpables sense proves, sinó d’exigir explicacions verificables i mesures concretes. Com ha reconegut Govern, és una qüestió que preocupa la ciutadania i que exigeix una resposta institucional a l’altura.