Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

La prudència no pot ser sinònim de silenci

La denúncia per una presumpta violació presentada contra un sacerdot de la diòcesi d’Urgell exigeix una resposta marcada pel rigor, la prudència i el respecte als drets de totes les persones implicades. Hi ha una investigació oberta i, per tant, seria irresponsable avançar conclusions o convertir una acusació en una condemna anticipada. La presumpció d’innocència és un principi irrenunciable, com també ho és el dret del denunciant a ser escoltat i protegit. La decisió del Bisbat d’apartar cautelarment el sacerdot de les seves funcions pastorals constitueix una mesura preventiva que no pressuposa culpabilitat, però aquest cas també convida a reflexionar sobre les relacions de poder dins les institucions religioses i les dificultats que poden trobar les persones que denuncien presumptes abusos. La transparència, la diligència i la col·laboració amb la justícia han de prevaldre per damunt de qualsevol consideració corporativa. Protegir la institució mai no pot significar desatendre les persones, i respectar la presumpció d’innocència tampoc no pot justificar la inacció.

Altres Editorials
Una exempció que s’ha de respectar
L’habitatge, una tensió que no deixa de créixer
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Salut eleva a quatre els neuròlegs i a dos els reumatòlegs que exerceixen al país, però admet la manca d’especialistes
  • Societat, Successos
El Bisbat d’Urgell aparta el sacerdot denunciat i li prohibeix exercir públicament mentre investiga els fets
  • Economia, Societat
El pressupost de Grandvalira s’enfila fins als 42,8 milions d’euros, enfocat a la producció de neu i les infraestructures
Articles d'opinió
Jordi Castellet i Sala
Felicitat
Helena Vilà
No, no et falta capacitat
Daniel Lorenzo Pallàs
Primer el negoci, després la tecnologia
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu