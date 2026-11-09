La prudència no pot ser sinònim de silenci

La denúncia per una presumpta violació presentada contra un sacerdot de la diòcesi d’Urgell exigeix una resposta marcada pel rigor, la prudència i el respecte als drets de totes les persones implicades. Hi ha una investigació oberta i, per tant, seria irresponsable avançar conclusions o convertir una acusació en una condemna anticipada. La presumpció d’innocència és un principi irrenunciable, com també ho és el dret del denunciant a ser escoltat i protegit. La decisió del Bisbat d’apartar cautelarment el sacerdot de les seves funcions pastorals constitueix una mesura preventiva que no pressuposa culpabilitat, però aquest cas també convida a reflexionar sobre les relacions de poder dins les institucions religioses i les dificultats que poden trobar les persones que denuncien presumptes abusos. La transparència, la diligència i la col·laboració amb la justícia han de prevaldre per damunt de qualsevol consideració corporativa. Protegir la institució mai no pot significar desatendre les persones, i respectar la presumpció d’innocència tampoc no pot justificar la inacció.