La placa no substitueix la llei

La crònica d’Esteve Sala Soler sobre la retirada de dos exemplars de ‘Mein Kampf’ de la llibreria Llibre Idees planteja una qüestió que transcendeix l’incident: els límits de l’autoritat davant la llibertat d’accés a la cultura. Que una obra contingui idees profundament rebutjables no significa que la seva comercialització constitueixi automàticament un delicte. Aquesta distinció és essencial en qualsevol societat democràtica. El relat del llibreter descriu una intervenció que considera intimidatòria, però també diferencia l’actitud del primer agent del tracte cordial dels policies que van arribar posteriorment. El cas ha estat arxivat, els exemplars retornats i la direcció policial ha presentat disculpes a l’establiment. Tanmateix, això no hauria d’impedir aclarir els fonaments de l’actuació inicial. L’autoritat pública necessita legitimitat, proporcionalitat i respecte als drets individuals. I aquesta legitimitat no deriva únicament d’una placa, sinó de l’aplicació rigorosa de la llei. Examinar els fets sense convertir l’agent en objecte d’un linxament és la millor manera de preservar la confiança ciutadana.