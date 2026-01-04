Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La “llibertat de disseny” com a reclam immobiliari

L’anunci de venda dels terrenys dels jardins de Juberri introdueix un element que mereix una lectura pausada: la idea de “llibertat de disseny” associada a una operació immobiliària en un entorn natural i residencial. Construir amb llibertat no vol dir fer-ho sense impacte, ni al marge del context en què s’insereix el projecte. En zones com Juberri, amb accessos limitats i una convivència veïnal fràgil, qualsevol nova actuació té conseqüències que van més enllà del valor patrimonial de la parcel·la. L’anunci posa el focus en l’interès de l’inversor, però deixa fora del relat altres dimensions igualment rellevants: la capacitat de l’entorn per absorbir nous usos, la coherència amb el planejament i l’efecte acumulatiu de decisions individuals. Juberri exemplifica fins a quin punt el llenguatge del mercat i la realitat territorial no sempre avancen al mateix ritme, i com conceptes atractius poden amagar debats que el país encara no ha resolt.

