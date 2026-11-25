Les 333 dones ateses pel Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere durant els primers 10 mesos de l’any evidencien la dimensió d’una problemàtica que continua massa present en la societat andorrana. Una major detecció dels casos i el coneixement dels recursos disponibles són avenços importants, però no poden conduir a l’autocomplaença institucional. Que més d’una cinquantena de dones abandonin anualment el servei obliga a reflexionar sobre les circumstàncies que condicionen els processos de recuperació. La pressió familiar i social, la dependència econòmica i les dificultats per accedir a un habitatge són obstacles que no es poden menystenir. Resulta especialment preocupant que hi hagi dones que hagin de continuar convivint amb els seus agressors perquè no disposen d’una alternativa residencial. La responsabilitat de la violència recau exclusivament sobre qui l’exerceix, però és responsabilitat de les institucions garantir els recursos necessaris perquè les víctimes puguin recuperar la seva autonomia. Cap dona hauria de veure condicionada la seva seguretat per la seva capacitat econòmica.