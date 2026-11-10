Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Els límits de l’autoritat i la llibertat d’accés a la cultura

L’arxivament del cas de ‘Mein Kampf’ i el retorn dels exemplars a Llibre Idees tanquen un episodi que mai hauria d’haver arribat tan lluny. Les disculpes de la Policia són necessàries i constitueixen un exercici de responsabilitat institucional, però no han d’impedir una reflexió sobre els límits de l’actuació policial. La retirada cautelar d’una obra legalment comercialitzada exigeix una justificació sòlida, especialment quan afecta l’accés a documents de valor històric, per controvertit que sigui el seu contingut. Rebutjar frontalment la ideologia nazi és perfectament compatible amb defensar el dret a conèixer els textos que permeten comprendre un dels períodes més foscos de la humanitat. Confondre la difusió d’una obra amb l’adhesió a les seves idees suposa un precedent preocupant. Les institucions tenen l’obligació de combatre els discursos d’odi, però sempre amb proporcionalitat, rigor jurídic i respecte pels drets fonamentals. La millor resposta davant les ideologies totalitàries no és ocultar la història, sinó explicar-la, contextualitzar-la i fomentar l’esperit crític.

Altres Editorials
La prudència no pot ser sinònim de silenci
Una exempció que s’ha de respectar
Comparteix
Últimes notícies
  • Societat
Tenir una feina estable ja no garanteix poder omplir la nevera i obliga més famílies a demanar ajuda alimentària
  • Cultura
Nervis, emocions a flor de pell i moltes hores de feina: així és com viu l’elenc la representació d’‘El llac dels cignes’
  • Cultura, Societat, Successos
‘Mein Kampf’ torna a la prestatgeria de Llibre Idees després de l’arxivament del cas i les disculpes per part de la Policia
Articles d'opinió
Clàudia Cornella
Liderar entre generacions
Fabiola Sofia Masegosa
La intel·ligència artificial també s’equivoca: els perills de confiar-hi cegament
Omar el Bachiri
Els diners i el temps lliure
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu