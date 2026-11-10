Els límits de l’autoritat i la llibertat d’accés a la cultura

L’arxivament del cas de ‘Mein Kampf’ i el retorn dels exemplars a Llibre Idees tanquen un episodi que mai hauria d’haver arribat tan lluny. Les disculpes de la Policia són necessàries i constitueixen un exercici de responsabilitat institucional, però no han d’impedir una reflexió sobre els límits de l’actuació policial. La retirada cautelar d’una obra legalment comercialitzada exigeix una justificació sòlida, especialment quan afecta l’accés a documents de valor històric, per controvertit que sigui el seu contingut. Rebutjar frontalment la ideologia nazi és perfectament compatible amb defensar el dret a conèixer els textos que permeten comprendre un dels períodes més foscos de la humanitat. Confondre la difusió d’una obra amb l’adhesió a les seves idees suposa un precedent preocupant. Les institucions tenen l’obligació de combatre els discursos d’odi, però sempre amb proporcionalitat, rigor jurídic i respecte pels drets fonamentals. La millor resposta davant les ideologies totalitàries no és ocultar la història, sinó explicar-la, contextualitzar-la i fomentar l’esperit crític.