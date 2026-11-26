Les declaracions del cap de Govern sobre la impossibilitat de permetre una mobilització que bloquegi els accessos fronterers del país evidencien la complexitat de compatibilitzar el dret de manifestació amb la garantia de la mobilitat, la seguretat i l’activitat econòmica. Ara bé, la contundència amb què s’ha pronunciat Xavier Espot pot contribuir a incrementar la tensió social en un moment en què, precisament, convindria rebaixar-la. Cal tenir present que darrere d’aquestes mobilitzacions hi ha una problemàtica que condiciona el dia a dia de bona part de la ciutadania i que ha portat moltes persones a sortir al carrer per reclamar solucions. Tan legítim és defensar els interessos econòmics del país com reivindicar el dret a un habitatge digne. En aquest escenari, el diàleg entre les parts hauria de prevaldre per damunt dels pronunciaments taxatius. La responsabilitat institucional passa per garantir l’exercici del dret de manifestació, però també per escoltar i donar resposta al malestar que motiva aquestes protestes.