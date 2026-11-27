La negativa d’Interior a autoritzar els talls de circulació durant el pont de la Puríssima i la determinació del Sindicat d’Habitatge de mantenir la convocatòria evidencien que les posicions continuen allunyades. Els arguments de seguretat i mobilitat exposats pel ministeri s’han de tenir presents, especialment en unes dates de gran afluència turística. Tanmateix, centrar el debat en les afectacions al trànsit pot acabar relegant a un segon pla el motiu que ha portat una part de la ciutadania a plantejar una mobilització d’aquestes característiques. El mateix sindicat insisteix que l’objectiu no és tallar la carretera, sinó assolir acords en matèria d’habitatge. La reunió prevista per a dilluns representa una nova oportunitat per acostar posicions i valorar alternatives que permetin preservar tant el dret de manifestació com la seguretat i la mobilitat. Ara bé, trobar una fórmula per evitar el col·lapse circulatori no equival a resoldre el conflicte social, doncs el repte continua sent donar resposta a les dificultats residencials que pateix la població, més enllà de les conseqüències que pugui comportar una jornada de protesta.