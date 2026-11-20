La incorporació de l’educació financera als sistemes educatius és una iniciativa necessària per preparar els joves davant les responsabilitats de la vida adulta. Tanmateix, limitar aquesta formació a l’estalvi o les inversions seria desaprofitar una oportunitat per oferir coneixements que poden marcar el seu futur. Entendre una nòmina, conèixer els drets laborals o identificar clàusules abusives en un contracte de lloguer són eines essencials per desenvolupar-se amb autonomia i evitar situacions de vulnerabilitat. Per això la proposta del Fòrum de la Joventut posa sobre la taula una realitat que sovint queda en segon pla: l’educació també ha de preparar per afrontar els problemes quotidians. Ara bé, tampoc podem traslladar tota la responsabilitat als joves. Saber administrar els diners no resol la impossibilitat d’emancipar-se quan els salaris no permeten assumir un habitatge. Per això, aquesta formació hauria d’anar acompanyada de polítiques que garanteixin oportunitats reals, perquè educar és donar eines per prendre decisions, però també assegurar que aquestes es puguin prendre en condicions dignes.