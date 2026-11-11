Una nova eina que permet viatjar a l’Andorra del 2049 i explorar quatre escenaris possibles per al futur del país

La col·laboració entre Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT Media Lab) «continua generant resultats amb impacte per al país», tal com han informat des de l’AR+I. El darrer ha estat la publicació d’una eina, anomenada ‘Andorra Scenario Engine’, la qual permet fer models i projeccions del que podria ser l’Andorra del 2049.
L’autor principal de l’estudi, l’investigador andorrà de 20 anys Marcel Bartumeu, es troba a Massachusetts, forma part del grup City Science del MIT Media Lab i recentment ha publicat a la revista científica ‘Urban Science’ el programa de simulació. El projecte, el qual s’ha desenvolupat en col·laboració amb AR+I per la seva gerenta, Marta Domènech, descriu quatre escenaris contrastats: continuïtat de les tendències actuals, creixement accelerat, decreixement i creixement compacte dins de l’espai ja construït.
Bartumeu ha destacat que cap d’ells és una previsió ni una conclusió, sinó que es tracta d’establir futurs hipotètics en funció de l’escenari al qual s’enfoqui
No obstant això, Bartumeu ha destacat que cap d’ells és una previsió ni una conclusió, sinó que es tracta d’establir futurs hipotètics en funció de l’escenari al qual s’enfoqui. D’aquesta manera, l’eina permet que davant d’aquests escenaris s’hi puguin prendre mesures, com ara limitar permisos de treball, protegir més sòl o construir habitatge, i observar quines conseqüències tenen la seva aplicació en el conjunt del país.
Segons el jove investigador, aquest recurs permet «identificar quins indicadors convé vigilar de prop, i posar-los a disposició de qui pren les decisions, explicant de quines hipòtesis depenen”. Alguns d’aquests aspectes són l’habitatge, la capacitat d’absorció turística i els serveis com els llits hospitalaris, l’electricitat i l’aigua. El model permet entendre com aquests i altres indicadors poden reaccionar davant diferents estratègies de creixement i facilitar així una presa de decisions més informada.
L’‘Andorra Scenario Engine’ està pensat com la primera capa d’un futur bessó digital, i es pot explorar a través d’un tauler interactiu i d’una taula física tangible dissenyada per a tallers i participació ciutadana. El codi i les dades del model són públics perquè qualsevol els pugui revisar, discutir o actualitzar a mesura que es publiquin noves estadístiques.