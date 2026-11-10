Salut i biotecnologia s’enduen més de la meitat dels incentius que Andorra Business destina a deu projectes d’R+D

Més de la meitat dels 1,046 milions d’euros que Andorra Business ha adjudicat enguany a projectes de recerca i desenvolupament (R+D) es concentraran en iniciatives vinculades a la salut i la biotecnologia. Així ho ha anunciat la directora de l’organisme, Judit Hidalgo, durant la presentació dels deu projectes seleccionats en la convocatòria del 2026, a la qual s’han presentat un total de 30 candidatures. La xifra representa un increment considerable respecte de l’any passat, quan es van rebre 12 sol·licituds i se’n van subvencionar cinc. «És veritat que s’emporta una bona part el sector salut i biotecnologia, però també són els projectes més complexos i més cars de portar a terme», ha justificat Hidalgo, qui ha precisat que un altre 30% dels incentius es destina a les noves tecnologies.
El projecte que ha rebut la subvenció més elevada és ‘Cimera’, impulsat per Cellab, amb una aportació de 449.518 euros per desenvolupar una investigació que busca aprofitar les defenses del cos humà per combatre infeccions resistents als antibiòtics. Segons ha explicat Hidalgo, la iniciativa té un pressupost superior als 800.000 euros i es desenvoluparà al Principat, amb la perspectiva que, si els resultats són satisfactoris, permeti «desenvolupar i fabricar unes solucions des del país». L’objectiu és que els recursos destinats a la investigació no es limitin a finançar els projectes, sinó que també contribueixin a generar activitat econòmica i noves oportunitats empresarials dins d’Andorra.
«Busquem projectes que tinguin impacte a l’economia andorrana i que ajudin a diversificar l’economia i que tinguin un impacte també a l’empresa, que l’ajudi a ser més competitiva» – Judit Hidalgo
La IA i les noves tecnologies també tenen un pes destacat entre les iniciatives seleccionades, amb propostes que van des de la protecció de dades fins a l’automatització de processos empresarials. Entre aquestes figura el desenvolupament d’una eina per anonimitzar informació i facilitar-ne l’ús en l’entrenament de models d’intel·ligència artificial, així com una infraestructura destinada a connectar empreses, centres educatius, universitats i estudiants. També s’ha adjudicat un incentiu a un motor de veu capaç d’adaptar la comunicació automatitzada a diferents mercats i públics, i a una plataforma que aprofita les càmeres instal·lades als comerços per analitzar els patrons d’interès dels clients sense identificar-ne les dades biomètriques.
Hidalgo ha remarcat que els criteris d’adjudicació van més enllà del component innovador i també tenen en compte l’impacte econòmic, la diversificació productiva i la creació de llocs de treball d’alt valor afegit. «Busquem projectes que tinguin impacte a l’economia andorrana, als sectors, i que per tant ajudin a diversificar l’economia i que tinguin un impacte també a l’empresa, que l’ajudi a ser més competitiva», ha explicat. En aquest sentit, també s’han valorat la col·laboració amb empreses i entitats del país, l’aplicació d’un mètode científic i la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes. La directora ha recordat que els incentius només financen una part de les despeses, de manera que les empreses han d’assumir la resta de la inversió. «Compartim riscos», ha afirmat, insistint que cal garantir que els projectes siguin sostenibles.
Un dels objectius de la convocatòria és evitar que les empreses establertes al país hagin de traslladar les seves investigacions a l’estranger per obtenir finançament
Un dels objectius de la convocatòria és evitar que les empreses establertes al país hagin de traslladar les seves investigacions a l’estranger per obtenir finançament. «Andorra ha de ser capaç de acompanyar-los aquí, de quedar-nos la propietat intel·lectual i de generar la riquesa que poden generar aquest tipus de projectes», ha defensat Hidalgo, qui ha situat l’impacte de les iniciatives a mitjà termini. Així mateix, ha explicat que les empreses que no han obtingut subvencions podran continuar rebent assessorament d’Andorra Business per millorar les seves propostes de cara a futures convocatòries. «A vegades no és només donar diners, sinó acompanyar-los en tot aquest procés de fer innovació i fer recerca», ha remarcat.
Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha situat aquests incentius dins l’estratègia governamental per diversificar l’economia sense abandonar els sectors tradicionals. «Volem diversificar-nos sense renunciar a tot el que hem fet fins ara, perquè té la seva importància i els sectors tradicionals són molt importants», ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que el pla nacional d’innovació identifica la construcció, la salut i el benestar, l’esport i les noves tecnologies com a àmbits prioritaris, tot i que no exclou altres activitats. Finalment, Marsol ha avançat que en els pròxims dies es presentarà una segona línia d’ajuts, dotada amb un milió d’euros, destinada a captar empreses estrangeres que vulguin instal·lar-se al país i desenvolupar-hi activitats d’alt valor afegit.