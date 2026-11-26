La reiterada negativa a facilitar els comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA) ha tornat a enfrontar Govern i oposició al Consell General, en un debat en què la confidencialitat de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha topat amb les reivindicacions dels grups. Una situació que ha arribat fins al punt que el conseller Pere Baró ha ironitzat sobre les dificultats per accedir a la documentació: «Jo no sé si estem demanant els comptes d’una entitat com és l’AREB o estem demanant els codis de la bomba nuclear», alhora que ha etzibat que «no estem demanant informació per curiositat ni per tafaneria. Estem exercint la nostra funció de control parlamentari. Per això ens han votat i per això estem avui aquí».
«Què és exactament el que no volen que coneguem? Què és el que els impedeix que els representants de la societat puguin tenir accés a aquesta informació?», ha continuat el socialdemòcrata, qui ha apuntat que, tot i no disposar de proves per qüestionar la gestió efectuada, «aquesta negativa persistent genera una desconfiança institucional que és absolutament innecessària». Baró, però, ha anat inclús més enllà i ha afirmat que «no podem acceptar que el deure de secret es converteixi en el comodí ideal per impedir qualsevol exercici de fiscalització, i encara menys quan parlem d’una agència estatal que exerceix unes funcions públiques d’una transcendència extraordinària i amb els diners de totes i tots nosaltres».
Una preocupació compartida des del grup de Concòrdia, des del qual la consellera general Núria Segués ha recordat els advertiments efectuats pel mateix organisme fiscalitzador. «El Tribunal de Comptes adverteix que la manca de lliurament d’aquesta informació representa un incompliment de la normativa vigent i impedeix fiscalitzar adequadament els possibles riscos i responsabilitats que poden tenir incidència en els comptes de l’AREB i, indirectament, de l’Estat», ha exposat la vicepresidenta de la formació, qui ha recordat que «és el tercer any que tenim aquest debat, és el tercer any que reclamem aquests comptes i és el tercer any que, malgrat els advertiments del Tribunal de Comptes, aquest incompliment continua sense resoldre’s».
La veu de Govern i de la majoria no ha tardat en fer-se sentir a la cambra, amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, assegurant que «és una impossibilitat jurídica que l’AREB té derivada de les obligacions legals que li són aplicables. Fins i tot ni a Govern tenim els comptes», mentre que el conseller Salomó Benchluch ha defensat que «introduir els consellers generals com a receptors habituals d’aquesta informació no està previst en la norma europea i suposa un risc de ruptura amb la Unió Europea». «Una modificació unilateral de la confidencialitat podria ser vista per la Comissió Europea com un incompliment greu del tractat, posant en risc l’estabilitat política i financera del país», ha afegit el demòcrata.
«Primer era un problema de la llei de l’AREB. Quan vam dir de modificar-la, ara resulta que el problema és una disposició europea. I quan ja no hi hagi la disposició europea, el problema serà el següent», ha lamentat Baró, qui lluny de donar per tancat el debat ha insistit que la seva preocupació rau en la destinació dels recursos públics: «A mi el que estigui fent l’AREB amb diners privats no és problema meu. Amb els diners de totes i de tots, sí». Un posicionament al qual s’ha sumat la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, qui ha manifestat que «pensem exactament el mateix quan es tracta de diners públics i quan es tracta de transparència».