MoraBanc ha alertat de la circulació de missatges SMS fraudulents que suplanten la identitat del banc amb l’objectiu d’aconseguir les credencials d’accés a la banca digital. Els missatges sol·liciten la confirmació de la identitat i les dades del compte en un termini de 24 hores i amenacen amb restringir l’accés a la banca si no es completa el procés. En molts casos, inclouen un enllaç a un domini que imita el nom del banc i demanen respondre amb el número «1» per activar-lo.
Davant aquest intent de frau, l’entitat ha emès un comunicat en el qual ha assegurat que els «SMS són falsos, no han estat enviats per l’entitat i no responen a cap modificació dels seus procediments de seguretat.» Així, ha recordat que el seu domini oficial és morabanc.ad i ha recomanat als usuaris desconfiar de qualsevol missatge que exigeixi actuar immediatament sota l’amenaça de bloquejar un servei.
Altres recomanacions de seguretat
L’entitat bancària ha demanat que, en cas de rebre aquests missatges, no es responguin, no s’obrin els enllaços i eliminin l’SMS. A més, ha reiterat que el banc mai no sol·licita claus d’accés, contrasenyes ni codis de confirmació per SMS, correu electrònic, WhatsApp o trucada telefònica. En cas d’haver introduït dades personals o credencials bancàries en una pàgina fraudulenta, MoraBanc ha advertit que cal efectuar el canvi de les dades d’accés a la banca online tan ràpidament com es pugui.