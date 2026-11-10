L’USdA vol elevar els mínims exempts de l’IRPF per evitar que els treballadors paguin més impostos per la inflació

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha proposat incrementar els mínims personals exempts i la bonificació màxima de l‘IRPF a partir del 2027, amb l’objectiu d’evitar que els increments salarials destinats a compensar la inflació acabin traduint-se en una càrrega fiscal més elevada per als treballadors. La iniciativa, plantejada com una proposta d’esmena fiscal, pretén recuperar el valor adquisitiu perdut pels llindars de l’impost des de la seva implantació i establir un mecanisme que n’impedeixi una nova congelació. «No és acceptable que un treballador hagi de pagar més impostos pel simple fet d’haver rebut un increment salarial que, en realitat, només serveix per intentar mantenir el seu poder adquisitiu», ha defensat l’organització sindical.
La proposta concreta preveu elevar el primer llindar exempt dels 24.000 euros actuals fins als 30.599,41 euros, mentre que el segon passaria de 30.000 a 38.249,26 euros i el tercer, de 40.000 a 50.999,01 euros. Paral·lelament, el sindicat reclama incrementar la bonificació màxima de l’IRPF dels 800 euros actuals fins als 1.019,98 euros. Aquests imports s’han calculat prenent com a referència l’evolució de l’índex de preus de consum (IPC) entre els anys 2016 i 2025, un període durant el qual, segons l’USdA, la manca d’actualització sistemàtica dels paràmetres fiscals ha provocat una pèrdua progressiva del seu valor real.
«No és acceptable que un treballador hagi de pagar més impostos pel simple fet d’haver rebut un increment salarial que, en realitat, només serveix per intentar mantenir el seu poder adquisitiu» – Unió Sindical d’Andorra
Més enllà d’aquesta revisió inicial, l’USdA també planteja que, a partir del 2028, els llindars i la bonificació màxima s’actualitzin automàticament cada any en funció de la variació interanual de l’IPC. D’aquesta manera, els imports s’adaptarien a l’evolució del cost de la vida sense necessitat d’aprovar modificacions puntuals. En cas que la inflació fos negativa, els valors es mantindrien sense reduccions. Segons defensa el sindicat, aquest mecanisme permetria evitar que els contribuents acabessin pagant més impostos únicament perquè els seus salaris nominals han augmentat per compensar l’encariment dels preus.
L’organització insisteix que la iniciativa no busca afavorir determinats col·lectius, sinó impedir que la inflació es converteixi en una via indirecta d’increment de la recaptació pública. «No es tracta d’una rebaixa fiscal indiscriminada ni d’un privilegi per a determinats contribuents. Es tracta d’evitar que la inflació provoqui, per la porta del darrere, un augment de la pressió fiscal sobre la ciutadania», ha remarcat l’USdA en el comunicat. En aquest sentit, considera que mantenir congelats els paràmetres fiscals mentre els salaris augmenten per compensar el cost de la vida acaba perjudicant especialment les rendes del treball.
Finalment, l’USdA ha instat els responsables polítics a estudiar i incorporar aquesta proposta a la normativa fiscal, tot defensant que els impostos han de respondre a la capacitat econòmica real de les persones. El sindicat considera que l’actualització dels mínims exempts permetria avançar cap a un sistema més coherent amb la situació econòmica de les famílies i evitaria que una part dels increments salarials destinats a preservar el poder adquisitiu acabés absorbida per la fiscalitat. Així, l’entitat reivindica la necessitat d’introduir mecanismes permanents que protegeixin els contribuents davant els efectes de la inflació.