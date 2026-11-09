Lladós admet que hauria volgut avançar més en la reforma de les pensions després de les alertes internacionals

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reconegut que li hauria agradat avançar més en la reforma del sistema de pensions durant aquesta legislatura, després que l’agència de qualificació Standard&Poor’s hagi tornat a assenyalar la sostenibilitat de les pensions i la diversificació econòmica com dos dels principals reptes pendents d’Andorra. Arran de la valoració publicada divendres passat, el ministre ha expressat la voluntat que «realment hi hagi el consens per fer-les sostenibles», mentre que, pel que fa a la diversificació, ha advertit que es tracta de «qüestions que s’han d’anar madurant en el temps» i que els resultats no arribaran de manera immediata.
Lladós ha recordat que Standard&Poor’s insisteix des de fa temps en la necessitat d’abordar la reforma de les pensions, tot i que no estableix recomanacions concretes. Segons ha explicat, l’agència considera que correspon a les institucions determinar com s’ha de garantir la viabilitat del sistema. Quant a la diversificació econòmica, el ministre ha defensat que «s’hi està avançant» i ha destacat l’increment dels recursos públics destinats a la innovació, amb una partida de cinc milions en el pressupost d’enguany. Lladós ha assenyalat que alguns sectors que fins ara tenien una presència «relativament residual» comencen a guanyar pes en l’economia i representen «brots verds», encara que ha admès que no són «prou significatius».
Lladós apunta que alguns sectors que fins ara tenien una presència «relativament residual» comencen a guanyar pes en l’economia i representen «brots verds»
Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, ha identificat quatre factors que expliquen la millora de la qualificació: el bon comportament de l’economia, l’estabilitat financera, la sostenibilitat de les finances públiques i les perspectives d’integració europea vinculades a l’acord d’associació. Jordana ha destacat l’«evolució molt positiva» de l’activitat econòmica, impulsada per sectors com el financer, la construcció i el turisme. Preguntat sobre les conseqüències d’un eventual rebuig de l’Acord amb la Unió Europea, Lladós ha assenyalat que, si l’agència considera favorable aquest acostament, es pot «sobreentendre» que un resultat negatiu «no seria positiu» per a l’economia del país.
La valoració de Standard&Poor’s també ha comportat una millora de la qualificació creditícia d’Andorra, la qual ha pujat quatre esglaons des del 2015, dos dels quals durant l’actual legislatura, segons ha remarcat Lladós. El ministre ha valorat positivament aquesta evolució i ha assegurat que representa «un incentiu per continuar treballant amb el mateix rigor», especialment davant els reptes estructurals que l’agència continua identificant. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de mantenir les polítiques que han contribuït a reforçar la posició financera internacional del Principat, alhora que ha destacat que aquesta reforça la «reputació internacional» d’Andorra i pot contribuir a reduir el cost del deute públic.