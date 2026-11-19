Les vendes del comerç al detall han experimentat un increment del 16,2% durant el setembre del 2026 respecte del mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Una evolució que ha estat marcada especialment pel comportament dels carburants, els quals han registrat un augment del 63%, mentre que l’alimentació continua presentant xifres negatives. De fet, i si es desglossen les dades per grups, la resta de productes també han experimentat un creixement del 8,7%, en contrast amb les vendes d’alimentació, que han disminuït un 6,7% en termes interanuals.
Ara bé, si es descompta l’efecte de la variació dels preus, l’increment general de les vendes se situa en el 13,2%, mantenint així una evolució positiva també a preus constants. En aquest cas, els carburants tornen a encapçalar el creixement, amb un augment del 24,4%, seguits de la resta de productes, amb un 5,9%. Per contra, l’alimentació registra una davallada del 9,3%. Una situació diferent és la que es desprèn de la comparació amb el mes anterior, ja que les vendes han caigut un 25,6% respecte de l’agost a preus corrents i un 26,8% a preus constants, amb descensos especialment pronunciats en la resta de productes (-35,4%) i l’alimentació (-29,2%) en termes reals.
Pel que fa a l’ocupació, l’índex de personal ocupat en els establiments de comerç al detall ha augmentat un 1,1% respecte del setembre del 2025, tot i que ha disminuït un 3% en comparació amb l’agost. Quant a la distribució per sexes, les dones continuen representant la major part de les persones ocupades en el sector, amb un 61,9%, davant del 38,1% dels homes. En termes interanuals, la proporció de dones ha augmentat un 0,9%, mentre que la dels homes ha disminuït un 1,4%. Finalment, les dades també indiquen que el 84,8% del personal treballa a temps complet, mentre que el 15,2% restant ho fa a temps parcial.