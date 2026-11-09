Les matriculacions de vehicles cauen un 2,9% a l’octubre, però mantenen un creixement acumulat del 7,8% enguany

Les matriculacions de vehicles a Andorra han disminuït un 2,9% durant el mes d’octubre respecte al mateix període del 2025, amb un total de 538 unitats registrades. Segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística, l’evolució ha estat desigual entre les diferents categories, amb increments del 6,7% en les motocicletes i els ciclomotors i del 4,4% en els turismes. En canvi, les davallades més pronunciades s’han concentrat en el grup d’altres vehicles, amb una reducció del 63,2%, i en els camions i camionetes, que han registrat un descens del 43,5% en comparació amb l’octubre de l’any anterior.
Malgrat aquesta disminució mensual, el balanç acumulat entre gener i octubre continua sent positiu, amb 4.839 vehicles matriculats, un 7,8% més que durant els deu primers mesos del 2025, quan se’n van registrar 4.489. La diferència representa un increment de 350 unitats, impulsat principalment pels turismes, que han sumat 290 matriculacions més, un augment del 9,5%. També han crescut les motocicletes i els ciclomotors, amb 87 unitats addicionals, equivalents a un 10%, mentre que el grup d’altres vehicles ha registrat una matriculació més, amb una variació positiva del 0,8%.
Per contra, els camions i camionetes han estat l’única categoria que ha registrat una evolució negativa en l’acumulat dels deu primers mesos de l’any, amb 28 matriculacions menys que durant el mateix període del 2025, una reducció del 6,3%. Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos, el nombre total de vehicles matriculats s’ha situat en 5.802 unitats, un 8,7% més que en els dotze mesos precedents, quan se’n van comptabilitzar 5.339. Aquesta diferència representa un augment de 463 matriculacions en el conjunt del període analitzat.