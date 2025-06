Enquesta de clima empresarial

El 57% de les empreses andorranes detecta riscos potencials per a la seva activitat en el marc de l’Acord amb la UE

L'empresariat demana més eines per concretar l'impacte real de l'associació, mentre persisteix una forta demanda d’informació clara i útil

Era un altre dels resultats més esperats que justament avui la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha volgut posar en coneixement públic. Es tracta de l’enquesta de confiança empresarial pertinent al segon semestre de 2024, en una edició especial centrada en l’impacte de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Les dades recavades, elaborades a partir de l’opinió de fins a 862 empreses locals, recullen que l’any passat hi havia encara una gran part dels sectors desinformats, sent els que més el de transport i emmagatzematge i el d’activitats recreatives i altres serveis (53 i 50% respectivament), exigint aquestes més claredat i materials útils explicatius per desembussar la situació.

Tanmateix, els resultats globals són esclaridors i revelen que el 42,6% de les empreses andorranes no veuria cap benefici sobre els seus negocis amb l’adhesió europea i, de fet, el 32% ho marcaria com una fita desfavorable, tot i els bons resultats econòmics que ha brindat el curs en general. Només així un 14,7% pensa que tindria un impacte favorable en la seva activitat econòmica. En aquest sentit, “tothom sap que l’Acord negociat amb la UE suposa un punt d’inflexió i un canvi de paradigma per al país i una transformació consegüent de l’entorn operatiu per a totes les empreses, com també sobre la seva competitivitat, regulació, mobilitat i l’accés a nous mercats”, ha proferit a tall introductori el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas.

Parlant de competitivitat, la meitat dels negocis enquestats, concretament el 50,6%, creu que l’Acord no tindria cap mena d’impacte sobre la seva competitivitat a escala europea, amb gairebé un 33% i mig anticipant així un empitjorament i només deixant un 16% de les mateixes confiant que tindria un efecte positiu. Sobre això, resulta rellevant esmentar que és el sector financer i assegurador el que registra el percentatge més elevat d’empreses que anticipen un guany de competitivitat (amb el 31,3%), mentre que, per contra, el sector del transport i l’emmagatzematge és el que manifesta més preocupació per una pèrdua d’aquesta faceta (el 53,3%).

Entrant en detalls, i com bé ha explicat tot seguit la directora de la institució, Sol Rossell, “respecte als riscos identificats, hi ha una part molt destacada de negocis amb el 57,4% que sí que trobarien algun risc potencial a la seva activitat amb l’annex a Europa, i una altra tercera part (32,4%) que no disposa del coneixement necessari per poder-los nomenar correctament. Entre els inconvenients més destacats, sobresurt amb el 38% l’increment de la regulació i de la burocràcia i els costos associats a l’adaptació a normatives europees amb el 37%, els quals preocupen particularment l’hoteleria, el sector financer i els serveis professionals i immobiliaris, així com determinats àmbits comercials, com ara el farmacèutic.

A grans trets, val a dir, els resultats de l’enquesta també denoten que el teixit empresarial andorrà no té una visió homogènia sobre quin seria l’impacte potencial del text negociat amb relació a la seva activitat econòmica a causa de no tenir prou criteri i informació per valorar-lo (amb un 30%, mentre que mantenen una opinió neutral de la situació un 24,5%). Durant les conclusions finals, Mas ha ponderat que “el rol de la Cambra de Comerç ha de ser divulgatiu i el d’extreure quina és la percepció de les empreses de tot plegat, així com el de continuar treballant per impulsar sessions informatives i debats per expandir els punts de vista i fer més accessible i contrastada la informació a l’empresariat”.