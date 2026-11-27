L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) aposta per recuperar i reforçar els vincles històrics amb França per afavorir les relacions empresarials i la internacionalització de les empreses del país. Així ho ha defensat la vicepresidenta de l’entitat, Paula Tarrado, durant la inauguració del fòrum empresarial, en què ha assenyalat que Andorra havia mantingut tradicionalment una relació molt estreta amb el país veí del nord, però que aquesta proximitat s’ha anat afeblint. «Creiem que s’ha perdut una mica aquest contacte tan directe que havíem tingut anteriorment i el que pretenem és tornar a apropar-nos una miqueta més a França», ha dit.
Tarrado ha considerat que aquest acostament pot beneficiar tant els empresaris andorrans que vulguin obrir-se al mercat francès com els emprenedors d’aquest país que s’estableixen al Principat. En aquest sentit, ha defensat que reforçar les relacions també és una manera de donar una millor acollida als empresaris francesos que arriben a Andorra: «Que vegin que ens continuem apropant a ells, que no és que hagin vingut aquí i els tanquem la porta».
«Creiem que s’ha perdut una mica aquest contacte tan directe que havíem tingut anteriorment i el que pretenem és tornar a apropar-nos una miqueta més a França» – Paula Tarrado
La vicepresidenta de l’EFA també ha destacat que el país gal pot oferir a les empreses andorranes una connexió més directa amb l’entorn europeu, especialment pel seu recorregut en l’àmbit polític i institucional dins de la Unió Europea. Així, ha apuntat que «una obertura més cap a França ens faria connectar amb Europa d’una manera més propera», reconeixent, però, que les relacions amb el territori veí presenten dificultats, especialment per les comunicacions terrestres. «L’apropament a França sempre és més complicat, tots coneixem el problema dels carreters», ha assenyalat.
En aquest context, Tarrado ha valorat positivament l’obertura de noves connexions aèries entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i diverses destinacions franceses, perquè considera que facilitaran els desplaçaments dels empresaris en tots dos sentits. Segons ha indicat, aquestes connexions poden afavorir tant els empresaris francesos que vulguin arribar al Principat com els andorrans que busquin oportunitats de negoci a França.
Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, també ha posat en relleu la importància de les relacions amb els estats veïns en un context de profundes transformacions geopolítiques i econòmiques. Durant el parlament de benvinguda, ha assenyalat que el futur d’Andorra està estretament vinculat al dels països del seu entorn i ha defensat que Europa ha de repensar el seu paper al món i preservar la seva posició estratègica, especialment arran de la guerra d’Ucraïna. En aquest escenari, ha destacat el paper de França com un dels estats fundadors de la Unió Europea i la importància dels seus mecanismes de participació en el projecte comunitari.