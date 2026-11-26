El consens al voltant de la necessitat de continuar intervenint en el preu dels carburants no ha impedit que la sessió de Consell General hagi revifat les discrepàncies entre Govern i oposició sobre les mesures per preservar el poder adquisitiu de la ciutadania. La cambra ha aprovat per assentiment mantenir al desembre la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasolina i de 15 cèntims per litre de gasoil, després que el ministre de Finances, Ramon Lladós, defensés que «no es poden posar de manera ni indiscriminada ni indefinida, ja que això representaria menys ingressos per a l’Estat i, per tant, menys serveis i menys inversions per als ciutadans».
«Aquesta no és l’única mesura que hem posat en marxa els darrers mesos per lluitar contra la pèrdua de poder adquisitiu derivada de l’increment dels preus dels carburants», ha recordat el titular de Finances, fent referència a l’ajut de 200 euros per família per fer front a les despeses de calefacció de gasoil aprovat ahir dimecres, així com a la gratuïtat del transport públic o l’increment del salari mínim. Una sèrie de mesures que no ha evitat, però, que el conseller socialdemòcrata Pere Baró hagi recuperat el debat mantingut amb el ministre ara fa una setmana, precisament arran de l’anunci de l’ajut a la calefacció.
«Permeti’m dir-li que això comença a semblar el dia de la marmota. Tornem una vegada més a aquest Consell General per debatre una nova modificació de les mesures sobre els hidrocarburs», ha etzibat Baró, qui ha acusat l’Executiu de situar-se en la seva «zona de confort en la improvisació constant». Així, el socialdemòcrata ha recuperat l’expressió del «cafè per a tothom» emprada per Lladós la setmana passada, ironitzant amb el fet que «avui tornem a parlar dels hidrocarburs del cotxe, que imagino que no és un cafè per a tothom, perquè aquells cotxes d’alta gamma no tindran el descompte». «Votarem a favor, però també vull felicitar-lo per aquesta gran mesura, que realment serà per a aquells que tenen pobresa màxima», ha afegit.
Una crítica a la qual també s’ha sumat, tot i que des d’una altra perspectiva, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha posat el focus en la capacitat d’intervenció de l’Executiu sobre els preus de l’habitatge i dels serveis. «Són fluctuacions internacionals de mercat que no són controlables, que canvien també al llarg del temps i, per tant, cal també una resposta que sigui adaptativa en cada moment», ha exposat Escalé, qui ha reclamat, però, que l’ens governamental no es limiti a actuar davant les conseqüències de les crisis internacionals: «L’esforç públic extern és encomiable, però demanem a Govern que aquest mateix esforç es faci també de forma domèstica en allò que controlem des del punt de vista de l’oferta nacional».
Més breus han estat les intervencions de la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, i del conseller general demòcrata David Montané, els quals han coincidit en la necessitat de mantenir les mesures. «Calia, efectivament, actuar a nivell del preu dels hidrocarburs», ha apuntat Montaner, mentre que Montané, en representació de la majoria parlamentària, ha incidit en la importància de preservar el diferencial de preus respecte dels països veïns. «Sabem que aquesta ajuda té un cost per a les finances públiques. Per això ha de continuar sent temporal i s’ha de revisar segons evolucionin els preus i les mesures del nostre entorn», ha dit.
El darrer torn de paraula ha estat novament per a Lladós, qui ha respost als retrets de Baró sobre les successives modificacions legislatives recordant que, a diferència d’altres països, les modificacions impositives han de passar per la cambra parlamentària. El titular de Finances ha admès, però, la possibilitat d’establir mecanismes que evitin haver de recórrer reiteradament a aquesta via: «És veritat, es poden pensar regles a mitjà i llarg termini per ajustar els preus. La situació de volatilitat ho fa molt difícil», ha conclòs el ministre.