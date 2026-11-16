La inflació s’enfila al 4,7% a l’octubre, dues dècimes més que al setembre, per l’augment dels aliments i la salut

L’IPC ha registrat una variació interanual del 4,7% a l’octubre, dues dècimes per sobre del 4,5% del setembre. Paral·lelament, la inflació subjacent ha augmentat 0,3 punts percentuals, passant del 2,7% al 3%. Aquest increment s’explica principalment per l’evolució dels aliments i les begudes no alcohòliques, els quals augmenten 0,5 punts fins al 3,4%, i la salut, que puja 2,4 punts fins al 2,5%. En sentit contrari, els béns i serveis diversos redueixen la seva variació interanual en tres dècimes, fins al 2,6%.
Pel que fa a l’evolució mensual, els preus han augmentat un 0,4%, davant del 0,1% registrat l’octubre del 2025. La pujada respon principalment als aliments i la salut, mentre que el transport presenta una disminució mensual per l’abaratiment dels carburants i lubricants. Quant als països veïns, Espanya manté la inflació interanual en el 4,9%, sense variacions respecte del setembre. A França, l’indicador augmenta tres dècimes, passant del 3,1% al 3,4%.