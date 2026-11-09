La importació de carburants augmenta un 3,6% a l’octubre, però acumula una caiguda del 4,1% des de principis d’any

La importació de carburants a Andorra ha assolit els 15,2 milions de litres durant el mes d’octubre, un 3,6% més que en el mateix període del 2025, una diferència equivalent a 530.000 litres. Segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística, el fuel domèstic ha registrat l’increment més important, amb un 17,5%, seguit de la gasolina sense plom, que ha crescut un 6,4%. En canvi, el gasoil de locomoció ha disminuït un 5,6%, amb 400.000 litres menys, tot i continuar representant el 44,7% del total importat. Respecte al setembre, les importacions han augmentat un 27,1%, equivalent a 3,2 milions de litres més, malgrat que el gasoil de locomoció i la gasolina sense plom han retrocedit un 1,3% i un 1%, respectivament.
Pel que fa a l’acumulat anual, entre gener i octubre s’han importat 129,2 milions de litres de carburants, un 4,1% menys que durant els deu primers mesos del 2025, fet que representa una reducció de 5,6 milions de litres. Aquesta davallada s’ha produït en totes les categories de combustible, especialment en el gasoil de locomoció, el qual ha registrat una caiguda del 5,8%, equivalent a quatre milions de litres menys. El fuel domèstic també ha experimentat una disminució del 3,7%, amb 1,2 milions de litres menys, mentre que la gasolina sense plom ha retrocedit un 1,3%, una diferència de 400.000 litres respecte al mateix període de l’any anterior.
Finalment, durant els darrers dotze mesos s’han importat 158,4 milions de litres de carburants, un 2,3% menys que en els dotze mesos precedents, quan la xifra havia estat de 162,2 milions. Aquesta variació representa una disminució de 3,8 milions de litres, amb el gasoil de locomoció com el combustible que ha registrat la reducció més pronunciada, del 5,1%, equivalent a 4,1 milions de litres menys. La gasolina sense plom també ha experimentat una lleugera davallada del 0,3%, amb 100.000 litres menys, mentre que el fuel domèstic ha estat l’única categoria que ha crescut en aquest període, amb un increment del 0,9%, equivalent a 400.000 litres addicionals.