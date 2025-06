Cirque du Soleil

‘Il·lu’, el nou espectacle del Cirque du Soleil, ja supera les 42.000 entrades venudes a nou dies de l’estrena

La proposta escènica, creada en exclusiva per al Principat, manté l'interès del públic internacional i introdueix una nova política de preus

El nou espectacle del Cirque du Soleil, IL·LU, creat expressament per a Andorra, ja ha assolit una fita destacada abans del seu debut. Amb 42.000 entrades venudes fins al moment —la meitat de les disponibles— l’expectació és equiparable a la registrada l’any passat.

Les localitats s’han adquirit tant a través del portal oficial visitandorra.com com mitjançant les reserves del sector turístic. Com sol ser habitual, les funcions del cap de setmana, especialment les de dissabte, concentren la major part de la demanda.

Pel que fa a la procedència del públic, Espanya, Andorra i França lideren el nombre de compradors, tot i que s’han registrat reserves provinents de fins a 33 països, entre ells els Estats Units, Bèlgica, Alemanya, el Regne Unit o Suècia.

En aquesta edició, per primera vegada, s’ha establert una política de preus variables segons la zona de l’espai i el dia de la funció. Així, les entrades oscil·len entre els 19 euros (funcions entre setmana i seients laterals) i els 59 euros per a les localitats prèmium de cap de setmana, que inclouen accés prioritari i marxandatge exclusiu. Aquest nou model tarifari té com a objectiu ajustar els preus a la visibilitat i ubicació de cada seient, alhora que facilita l’accés a les millors zones per al públic individual. L’elevada demanda de les entrades prèmium, preferents i centrals confirma la bona acollida del canvi.

IL·LU oferirà un total de 22 representacions a partir del 4 de juliol. L’estructura de l’espai ja està pràcticament finalitzada, amb l’escenari, la graderia i la zona per als artistes ja enllestides. Només queda pendent completar la decoració interior i muntar l’àrea de restauració.

Els 25 artistes que participen en l’espectacle van arribar al país el passat 17 de juny i des d’aleshores treballen intensament en els assajos, acompanyats pels equips de coreografia, vestuari i maquillatge.

L’espectacle compta amb el suport del comú d’Andorra la Vella i diversos patrocinadors com MoraBanc, Caldea, Andorra Telecom, FEDA, Perfumeria Júlia, Via Moda, Unnic, Disand i Financera d’Assegurances.