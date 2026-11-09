Grandvalira contracta més de 2.300 temporers per a la temporada d’hivern i allotja més de la meitat de la plantilla

«Enguany, tenim 2.346 temporers contractats a Grandvalira«. Aquesta ha estat una de les declaracions del director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, en la presentació de la temporada d’hivern que ha tingut lloc aquest dilluns. En l’atenció posterior amb els mitjans de comunicació, Ledesma ha estat preguntat per diverses qüestions relatives a les novetats de la campanya, com també la contractació de personal per cobrir les vacants del sector.
En aquest sentit, ha afirmat que la plantilla està tancada, a l’espera de poder «incorporar algun perfil més concret», amb un total de 2.919 treballadors, dels quals 2.346 són temporers i la resta, uns 573, seran contractats de manera fixa. D’altra banda, Ledesma ha posat en relleu «l’esforç milionari» per proporcionar una alternativa residencial als seus treballadors, al·legant que han allotjat «pràcticament el 53%» de la plantilla. Així, ha insistit en la necessitat de continuar treballant en aquesta estratègia els pròxims anys, tenint en compte el context de l’habitatge al país i les dificultats per trobar una llar digna.
Balanç de temporades anteriors
Paral·lelament, en l’acte de presentació s’han exposat els resultats i beneficis d’altres campanyes amb l’objectiu de reflectir l’evolució del sector. Segons les dades aportades pel Departament d’Estadística, el nombre de turistes ha augmentat un 2,4% la darrera temporada respecte de la campanya 2024-2025, així com les pernoctacions han crescut un 7,5%, arribant a una mitjana de 3,3 nits per persona.
Una de les conclusions a destacar és la consolidació del turisme en l’última dècada davant l’excursionisme. De fet, la tendència ha estat invertida, ja que en la temporada 2015-2016, el 59% dels visitants eren excursionistes davant el 41% dels turistes. En canvi, la temporada 2025-2026 va rebre el 59% dels turistes i el 41% excursionistes.
Una altra dada rellevant és sobre la procedència dels visitants, en què s’experimenta una disminució del 10,7% dels turistes francesos, mentre que els espanyols incrementen un 1,5% i els visitants d’altres mercats representen el 13,3% del total, ascendint un 117% respecte d’una dècada enrere. En aquesta línia, el gruix més gran prové d’Amèrica, sent el Brasil el país més nombrós, amb un creixement del 390%.