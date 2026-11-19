Govern ha destinat un total de 4.451.955,61 euros a prestacions i ajuts econòmics d’atenció social durant el tercer trimestre del 2026, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Una quantitat destinada a prevenir situacions de marginació i exclusió social, així com a fomentar l’autonomia personal, que engloba les pensions de solidaritat per a la gent gran, les prestacions de solidaritat i les pensions de vellesa no contributives. De les tres modalitats, la primera concentra la major part dels recursos, amb més de 2,8 milions d’euros repartits entre juliol i setembre.
En aquest sentit, les pensions de solidaritat per a la gent gran han suposat una despesa de 2.801.814,60 euros, amb una mitjana de 1.564 beneficiaris, dels quals 1.042 són dones i 522 homes. Pel que fa a la nacionalitat, els ciutadans espanyols constitueixen el col·lectiu més nombrós, amb 769 perceptors, seguits dels andorrans (393) i els portuguesos (205), a més de 51 francesos i 146 persones d’altres nacionalitats. Andorra la Vella concentra el 39,5% dels beneficiaris, per davant d’Escaldes (21,3%), Encamp (14%) i Sant Julià (13%), mentre que la Massana (6,8%), Ordino (3,4%) i Canillo (1,9%) presenten percentatges inferiors.
D’altra banda, les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20 han representat una despesa d’1.641.091,41 euros durant el mateix període, amb una mitjana de 450 persones beneficiàries, de les quals 254 són dones i 196 homes. En aquest cas, els ciutadans andorrans encapçalen la distribució per nacionalitats, amb 250 perceptors, seguits dels espanyols (105), els portuguesos (69), els francesos (8) i 18 persones d’altres nacionalitats. Pel que fa a les parròquies, Andorra la Vella torna a concentrar el percentatge més elevat, amb un 39,1%, seguida d’Escaldes (20,2%), Sant Julià (14,7%) i Encamp (14,3%).
Quant al perfil d’edat d’aquest segon grup, més de la meitat dels beneficiaris, concretament el 53,2%, tenen entre 46 i 65 anys, seguits de les persones d’entre 36 i 45 anys, que representen el 17,5%, i les d’entre 26 i 35 anys, amb un 14%. Els perceptors d’entre 66 i 75 anys suposen el 10,5% del total, mentre que els joves d’entre 18 i 25 anys constitueixen el 4,8% restant.
Finalment, les pensions de vellesa no contributives han comportat una despesa de 8.049,60 euros durant el tercer trimestre, amb una mitjana de vuit beneficiàries, totes dones i majors de 98 anys. D’aquestes, cinc són de nacionalitat andorrana i tres espanyola, amb una distribució territorial que situa el 37,5% a Andorra la Vella, el 25% a Escaldes-Engordany i un altre 25% a Sant Julià de Lòria. El 12,5% restant resideix a Ordino.