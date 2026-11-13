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El Periòdic d'Andorra
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Supervisió del sistema financer

Govern aposta per la continuïtat de David Cerqueda al capdavant de l’AFA i li renova el mandat per sis anys més

L'actual director general, qui ocupa el càrrec des del 2021, continuarà dirigint l'organisme que supervisa el sector financer i assegurador

Govern ha aprovat la renovació de David Cerqueda com a director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per un nou període de sis anys. La decisió s’ha formalitzat mitjançant un decret aprovat a proposta del consell d’administració de l’organisme públic, responsable de la regulació i supervisió del sistema financer i assegurador del Principat. Cerqueda ocupa la direcció general de l’AFA des del gener del 2021, quan va assumir la responsabilitat de dirigir l’entitat supervisora.

Nascut a Escaldes-Engordany, Cerqueda compta amb una trajectòria professional vinculada a destacades empreses i entitats financeres internacionals. Al llarg de la seva carrera ha ocupat càrrecs de responsabilitat al Grup Godó, a Barcelona, així com a Goldman Sachs, a Londres, i a BNP Paribas International, amb experiència professional tant a la capital britànica com a París. Pel que fa a la seva formació acadèmica, el director general de l’AFA ha cursat estudis especialitzats en institucions internacionals de prestigi, entre les quals figuren l’École des Hautes Études Commerciales de París, la Universitat Brandeis de Boston i ESADE, a Barcelona.

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