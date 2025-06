Evolució del banc

Fitch manté la qualificació de Creand Crèdit Andorrà en ‘BBB-‘ i en destaca la rendibilitat i la solidesa d’aquest model

L’agència valora positivament la integració de Vall Banc, la qualitat del crèdit i el creixement internacional del banc andorrà

L’agència Fitch Ratings ha confirmat la qualificació de risc a llarg termini de Creand Crèdit Andorrà en ‘BBB-’ amb una perspectiva estable. En el seu darrer informe, l’organisme internacional destaca la bona rendibilitat de l’entitat, impulsada per la millora del benefici operatiu, afavorit per l’augment dels tipus d’interès i les sinergies derivades de la integració de Vall Banc.

La valoració també posa en relleu la gestió eficient de les carteres d’inversió dels clients, l’evolució positiva del crèdit i el bon comportament dels mercats financers. A més, Fitch subratlla l’adequada capitalització de Creand, assenyalant que la seva ràtio de solvència “proporciona un coixí de capital adequat pel model de negoci del banc i els requisits regulatoris als quals està sotmès”.

L’agència remarca que aquesta solvència s’ha enfortit gràcies a “la millora de la generació de beneficis, que permet combinar el repartiment de dividends amb el creixement”. També assenyala que “la bona gestió de la liquiditat atenua el risc de la manca d’un prestador d’última instància”.

Creand manté, segons Fitch, la quota d’inversió creditícia més elevada del país i una qualitat creditícia en evolució positiva, reflectida en uns bons nivells de col·lateralització i en alts volums de provisions. Aquest lideratge evidencia el compromís del banc amb l’economia i el teixit empresarial andorrà. D’altra banda, l’informe torna a valorar positivament l’ampli nivell de liquiditat estructural del model de negoci, que permet disposar d’una cartera de renda fixa d’alta qualitat.

El conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, ha celebrat la valoració afirmant que “posa de manifest la bona evolució del nostre model de negoci, que se sustenta en una estratègia que ens ha permès fer compatible tres objectius: el creixement del negoci, l’increment de la solvència i el retorn a l’accionista”. Cornella ha afegit que “aquest darrer any hem crescut en actiu, passiu i fora de balanç, i ho hem fet tant a Andorra com a escala internacional en totes les geografies on som presents”.

Fitch també reconeix el lideratge del banc en volum de negoci a Andorra, tant en banca comercial com en banca privada. L’activitat internacional, especialment a Luxemburg, Espanya i Miami, és valorada de forma positiva per la seva contribució al creixement, malgrat un entorn competitiu exigent.

Finalment, l’agència contextualitza aquestes dades en un entorn econòmic que considera estable.

Estima un creixement del PIB andorrà de l’1,8% el 2025 i de l’1,5% el 2026, i apunta que l’Acord d’associació amb la Unió Europea “podria facilitar una major integració del sistema bancari andorrà a la UE a mig termini”, amb els impactes positius que això podria comportar per al sector i per l’economia del país.