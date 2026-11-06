Es venen menys immobles, però cada vegada més cars: el preu ja s’enfila fins als 5.100 euros per metre quadrat

El mercat immobiliari ha registrat una caiguda del 43,9% en el nombre de béns immobles transmesos durant el tercer trimestre del 2026, en comparació amb el mateix període de l’any passat. Malgrat aquesta davallada de l’activitat, el preu mitjà dels pisos ha continuat augmentant fins a situar-se en els 5.100,3 euros per metre quadrat, un 13,8% més que fa un any. Així ho reflecteixen les dades publicades aquest divendres pel Departament d’Estadística, les qual evidencien una evolució desigual entre el volum d’operacions i els preus de l’habitatge.
En concret, entre juliol i setembre s’han transmès 1.019 béns immobles, davant dels 1.818 del tercer trimestre del 2025, una diferència de 799 propietats. Respecte al trimestre anterior, la disminució ha estat del 6,5%. Cal tenir en compte, però, que el 2025 es va assolir el màxim de la sèrie històrica i que la xifra actual se situa un 2,5% per sota de la registrada durant el mateix període del 2024. Pel que fa al nombre de compravendes i altres operacions immobiliàries formalitzades, aquestes han passat de 575 a 462, una reducció interanual del 19,7%.
La caiguda de les adquisicions ha estat especialment pronunciada entre les empreses, les quals han passat de comprar 618 immobles durant el tercer trimestre del 2025 a adquirir-ne 202 enguany, un 67,3% menys. En el cas dels particulars, la reducció ha estat del 31,9%, amb 817 immobles adquirits. D’aquests, 581 han correspost a residents i 237 a no residents, amb una disminució del 39,7% entre els primers i de només el 0,4% entre els segons.
La caiguda de les adquisicions ha estat pronunciada entre les empreses, les quals han passat de comprar 618 immobles durant el tercer trimestre del 2025 a adquirir-ne 202 enguany
Per altra banda, la davallada del nombre d’immobles transmesos no ha comportat una reducció dels preus. El metre quadrat dels pisos ha passat dels 4.481,4 euros del tercer trimestre del 2025 als 5.100,3 euros actuals, fet que representa un increment de 618,9 euros en només un any. Si es tenen en compte conjuntament els pisos, els habitatges unifamiliars i els edificis, l’augment ha estat del 12,1%, fins als 4.931,6 euros per metre quadrat.
Pel que fa a les diferents tipologies d’immobles, les transmissions de pisos, habitatges unifamiliars i edificis han disminuït un 29,8%, fins a les 424 unitats. La reducció ha estat més accentuada en els terrenys i les places d’aparcament, amb una caiguda del 48,5%, mentre que els locals comercials i magatzems han passat de 20 a 10 immobles transmesos. Tot i la davallada de l’activitat, el valor total dels immobles transmesos ha disminuït només un 8,1%, passant dels 333,6 milions d’euros del tercer trimestre del 2025 als 306,5 milions d’enguany.
Finalment, les dades mostren que les persones d’entre 30 i 59 anys han concentrat el 67,6% dels immobles adquirits per particulars. Per nacionalitats, les adquisicions han disminuït en totes les categories principals, amb una caiguda especialment destacada entre els compradors portuguesos, del 67,5%. Les compres efectuades per persones de nacionalitat andorrana han retrocedit un 34,5%, mentre que les dels compradors espanyols ho han fet un 29,1%.