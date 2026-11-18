El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres una tretzena d’esmenes al Projecte de pressupost per al 2027 amb l’objectiu de reforçar les polítiques d’habitatge, protecció social i poder adquisitiu, entre d’altres, mitjançant la redistribució dels recursos públics. Durant la compareixença, el conseller general Pere Baró ha qüestionat la gestió de l’Executiu i ha plantejat una pregunta: «Andorra viu millor que fa quatre o vuit anys? La resposta, clarament, és no». En aquest sentit, ha defensat que no cal incrementar necessàriament la despesa, sinó revisar-ne la distribució i prioritzar les necessitats de la ciutadania. «Pensem que no calen més diners, perquè diners n’hi ha, el que passa és que no estan ben repartits», ha afegit Baró.
Una de les principals propostes dels socialdemòcrates és incrementar en un milió d’euros la partida destinada a habitatge i crear un programa d’ajuts familiars per al naixement i la criança dotat amb 325.000 euros. A més, també reclamen dos estudis de 30.000 euros cadascun per analitzar la viabilitat d’elevar fins als 30.000 euros el mínim exempt de l’IRPF i l’evolució dels salaris en relació amb l’IPC. Baró ha defensat que «l’habitatge hauria de ser la prioritat» i ha insistit en la necessitat d’impulsar mesures que permetin recuperar el poder adquisitiu de la població.
«Andorra viu millor que fa quatre o vuit anys? […] Pensem que no calen més diners, perquè diners n’hi ha, el que passa és que no estan ben repartits» – Pere Baró
Pel que fa al finançament, el PS proposa reduir en 2,65 milions d’euros la dotació destinada a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per finançar diverses de les noves partides. «No té sentit una agència que el que fa és gastar-se més diners que l’any passat, quan en principi aquests recursos ja no són necessaris perquè el nombre de diners bloquejats és inferior. Si necessita diners, vol dir que en els últims anys no ha fet una bona gestió dels diners públics«, ha apuntat Baró. D’altra banda, també ha plantejat que Andorra Telecom conservi 7,4 milions d’euros que transferiria a Govern, mentre que els recursos destinats a Andorra Digital i Andorra Turisme siguin gestionats directament pels ministeris corresponents.
En l’àmbit social, la consellera general Laia Moliné ha defensat ampliar la revalorització de les pensions per evitar que els beneficiaris perdin poder adquisitiu davant l’encariment del cost de la vida. Així mateix, ha presentat una proposta per destinar 300.000 euros a una prestació econòmica que permeti als familiars acompanyar persones amb malalties greus sense haver de renunciar als seus ingressos. «Les pensions més baixes creiem que necessiten aquesta protecció reforçada», ha declarat, tot advertint que això no hauria de comportar que la resta de pensionistes perdessin capacitat adquisitiva.
Finalment, el grup aposta per destinar 150.000 euros a un programa de prevenció comunitària adreçat als adolescents i 125.000 euros a promoure l’acció sindical. Moliné ha defensat que «no podem parlar d’un diàleg social amb igualtat de condicions si les parts no disposen de prou recursos per exercir la seva funció representativa«. Per la seva banda, Baró ha conclòs que les esmenes responen a la necessitat d’una «millor inversió de la despesa pública, més transparència» i una aposta més decidida per l’habitatge, les famílies i el poder adquisitiu.