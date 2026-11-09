El pressupost de Grandvalira s’enfila fins als 42,8 milions d’euros, enfocat a la producció de neu i les infraestructures

Amb la temporada d’hivern a punt de començar, Andorra Turisme i Grandvalira Resorts han presentat aquest dilluns la campanya d’hivern 2026-2027. La novetat principal de la jornada és la partida pressupostària, en què s’han destinat 42,8 milions d’euros a totes les infraestructures vinculades a l’activitat turística que es concentra en els mesos d’hivern al país. En aquest sentit, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha detallat que la major part de la inversió ha estat per a la millora de la capacitat productiva de la neu a través de la construcció de diverses basses d’aigua en les diferents valls.
Segons Ledesma, la seva creació permet «incrementar la capacitat d’emmagatzematge un 39%», amb la intenció d’assegurar la continuïtat de la temporada fins a principis d’abril. Altrament, el representant de l’entitat també ha remarcat la remodelació que s’ha dut a terme en l’estació situada en el Pas de la Casa. Tal com ha afirmat, la nova instal·lació de 3.200 metres quadrats facilita l’accessibilitat a les pistes d’esquí, a més d’incloure diversos serveis de restauració i oci infantil. «L’ampliació d’aquest edifici multifuncional al Pas també contribueix a l’embelliment de tot el seu entorn, el carrer Bearn i l’avinguda d’Encamp», ha afegit.
Una de les innovacions més destacades és la incorporació d’un dron tecnològic, el qual assumirà diverses tasques, com intervenir en la inspecció de la maquinària o cercar persones perdudes
D’altra banda, una de les innovacions més destacades és la incorporació d’un dron tecnològic desenvolupat per una companyia andorrana que operarà des del centre de comandament del Tarter. Aquest dispositiu assumirà diverses tasques pràctiques d’alta complexitat, com ara intervenir en la inspecció de la maquinària, cercar persones perdudes o informar d’alguna incidència o avaria a través de megafonia, entre d’altres. De cara al futur, l’organisme ja treballa per ampliar les funcions d’aquest dispositiu en tasques del Pla d’Iniciació d’Allaus (PIDA) i en rescats de muntanya.
Amb relació als forfets de temporada, Ledesma ha ressaltat els avenços aconseguits en digitalització, concretament en el ‘Mobile Pass’, el qual permet tenir el forfet en format virtual. D’acord amb el director, es vol consolidar aquesta eina de manera que «a mig termini, tothom portarà el seu forfet al mòbil». En aquest sentit, ja es poden adquirir tant els abonaments multidia com els de temporada.
Més enllà de les novetats d’enguany, Ledesma ha anunciat la posada en marxa de dos nous remuntadors que entraran en servei la temporada 2027-2028. Aquest projecte inclou un telecabina a Encampadana (El Tarter) i el primer telecadira de vuit places del Pas de la Casa, una infraestructura que permetrà reorganitzar la mobilitat de tot aquest sector.