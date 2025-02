Baró sol·licita a l’Executiu tota la documentació de les seves formacions en l’àmbit turístic

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui una demanda d’informació perquè el Govern li faciliti documentació sobre la societat d’Andorra Turisme. En aquest sentit, Baró reclama tota la documentació relativa a les formacions que s’ha fet tant des del Ministeri de Turisme com des de la parapública de l’any 2019 fins a l’actualitat.

Així, el portaveu i representant del PS demana els contractes, els plans d’estudis, els calendaris, els objectius, l’equip docents, l’empresa encarregada i el públic objectiu. Val a dir que aquesta demanda d’informació ve promoguda per la resposta que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, li va atorgar a la darrera sessió a la cambra assegurant que “s’aposta per la formació en el sector turístic”, així com per les declaracions de l’antic director del departament, Sergi Nadal, qui afirmava que aquest àmbit és “una de les grans febleses del sector”.

Altrament, aquesta demanda neix també davant la negativa del Govern per votar desfavorablement a l’esmena dels socialdemòcrates presentada al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2025 del passat dijous on es proposava crear un fons d’impuls al turisme per destinar els recursos a formació per tal que Andorra “potenciï rebre un turisme de qualitat”, tal com expressen en un comunicat.