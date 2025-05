Apropament de posicions

Voluntat per rectificar la llei d’acció sindical, amb una major representació i beneplàcit pels empleats

Cadena incideix que es treballa de cara al juliol en unes propostes fermes per afegir representació de treballadors a les empreses

Després d’un estira-i-arronsa que persisteix des de fa més de cinc anys, la modificació per a la llei d’acció sindical i patronal i convenis col·lectius ja comença a esclarir una sèrie de punts en comú i algun possible acord que aquest mateix dijous ha reconegut la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a partir de les propostes que s’han analitzat avui al Consell Econòmic i Social (CES). En aquest aspecte, ha deslligat que hi ha un “optimisme” en la voluntat compartida de facilitar que hi hagi representació dels treballadors a les empreses: “Tothom entén que això és favorable per a totes les parts i per al país en general”, ha esgrimit.

Anant més enllà, la titular de la cartera econòmica ha avançat que avui s’han posat sobre la taula dues propostes, “una per part de la patronal i una altra per part del sindicat”, i que de cara a la pròxima cita del CES al mes de juliol s’haurà de venir amb els punts d’acord per tal de tancar-los definitivament, mentre que els que no estiguin alineats “s’hauran de continuar treballant amb els advocats per tal de revertir-los en cas de ser possible”. Una sèrie de punts concrets que no ha pogut revelar la ministra, però que en cas de ser favorables i consensuats, “podrien fer modificar la llei nomenada en una primera fase”, la qual podria obtenir més reformes.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, explicant a la premsa que han arribat a trobar punts en comú amb patronal i sindicat. | El Periòdic / P.M.

Per part de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), el seu president, Gerard Cadena, ha sigut qui ha recordat algunes de les modificacions que s’han debatut avui per tal d’establir nous convenis d’empresa i com poder afegir en aquests més representants dels treballadors: “Els sindicats ens han fet arribar una sèrie de propostes que hem d’acabar d’estudiar. Per part nostra, hem mirat de com donar suport, tot i no correspondre a la nostra competència, a una major representació d’empreses. Hi ha ara una part de les propostes consensuades per ambdues parts, però la nostra Junta Directiva les ha de valorar primer i això en principi tindrà lloc la setmana vinent”, ha manifestat l’encarregat de la CEA.

El president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, responent avui a quins punts poden recolzar per donar representació sindical. | El Periòdic / P.M.

De manera que una vegada estigui tancat aquest acord “de mínims”, com bé ha titllat el mateix Cadena, es portarà de nou al CES i aquest si el valida el trametrà al Consell General per poder fer la modificació legislativa, la qual també es podria descartar en cas de no trobar-se amb el suport necessari. “No tanquem la porta a després d’això poder dur a terme altres reformes de les quals plantegen els sindicats. El primer de tot, tanmateix, serà el comitè d’empresa, ja que tot es remet a aquestes negociacions“, ha esmentat, recordant que no hi ha hagut cap modificació al respecte des de fa quasi sis anys.

El secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, aquesta tarda atenent els mitjans en acabar la reunió al Consell Econòmic i Social. | El Periòdic / P.M.

– Pendent d’ampliació –