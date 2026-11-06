Andorra Digital respon a les crítiques de l’oposició i defensa que «l’increment de pressupost ha estat zero» aquest 2026

Andorra Digital ha presentat un nou catàleg de serveis ‘marketplace’ en una jornada adreçada al conjunt empresarial del país, en la qual hi han assistit gairebé una seixantena de professionals de diferents empreses andorranes. La finalitat de la trobada ha estat donar a conèixer la utilitat d’aquesta eina per facilitar l’accés a solucions digitals, connectar les necessitats empresarials amb l’oferta tecnològica disponible i afavorir la col·laboració entre els diferents agents de l’ecosistema digital del país.
En declaracions posteriors als mitjans de comunicació, el director de l’entitat, David Vicente, ha estat preguntat per les crítiques de l’oposició parlamentària expressades en la darrera sessió del Consell General, les quals posaven en dubte l’activitat d’Andorra Digital com la necessitat de destinar-hi un pressupost “tan elevat”. Com a resposta, Vicente ha negat l’acusació de manera contundent, remarcant que «l’increment de pressupost ha estat zero» per l’any en curs i ha reiterat que els recursos econòmics previstos per al 2026 són els mateixos que ja tenia l’organisme abans de constituir-se com a nova entitat, amb la voluntat de «donar a entendre que amb aquest pressupost podem donar resultats i així ho estem fent».
«Us heu preguntat què seria Andorra sense una agència de ciberseguretat avui en dia? Estaríem probablement escombrats del mapa» – David Vicente
En aquest sentit, el director de l’organisme ha afirmat que «les coses es demostren en resultats» i ha posat en valor la contribució d’Andorra Digital al país amb «una sèrie de resultats tangibles» que són «difícilment mesurables» en termes econòmics. Així i tot, ha insistit que Andorra Digital és conscient que el país disposa de recursos limitats i que treballa per «maximitzar o rendibilitzar al màxim l’ús dels pressupostos» i revertir-ne el valor en benefici del país.
D’aquesta manera, ha definit la seva missió com «treballar en silenci i donar resultats», posant de manifest el fet que «si no existíssim, tinc dubtes que s’haguessin portat a terme determinats projectes.» Com a exemple d’una de les fites assolides per l’entitat, Vicente ha esmentat l’aprovació de la Llei de ciberseguretat i la creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, plantejant la següent qüestió: «Us heu preguntat què seria Andorra sense una agència de ciberseguretat avui en dia? Estaríem probablement escombrats del mapa».
El ‘Google’ d’Andorra per al teixit empresarial
D’acord amb el representant, alguns dels efectes «visibles» de la feina d’Andorra Digital és el catàleg de serveis per a empreses presentat en la jornada. El projecte, autodenominat per Vicente com «el ‘Google’ d’Andorra o la IA d’Andorra» busca apropar les solucions digitals, promocionar la tecnologia del país i modernitzar la relació entre empreses segons el marc europeu.
El catàleg, disponible des d’avui de forma gratuïta a través del web www.andorradigital.ad, aglutina diversos serveis i solucions digitals per donar visibilitat a les empreses del sector i facilitar que les organitzacions identifiquin les eines tecnològiques més adequades en funció de les seves necessitats. La plataforma recull informació sobre les empreses, els seus àmbits d’especialització, les certificacions i les solucions que ofereixen, afegint-hi informació addicional sobre cada producte.
Actualment, 150 empreses en formen part i des de l’organització preveuen incorporar-ne més. En aquesta direcció, Vicente ha assenyalat que contemplen la possibilitat d’introduir empreses d’altres països amb l’objectiu de situar Andorra en el mapa internacional per «les nostres capacitats digitals» i esdevenir un referent de hub tecnològic per a les microeconomies del món.