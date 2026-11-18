El Comú d’Escaldes-Engordany ha estat l’escenari on la cònsol major, Rosa Gili, i el conseller de Cultura, Valentí Closa han presentat aquest matí la campanya nadalenca d’enguany. Sota el lema ‘El Nadal viu a Escaldes-Engordany’, el programa consolida la seva aposta per dinamitzar la part històrica de la parròquia amb la plaça de l’Església i el carrer de la Unió com l’epicentre de les activitats, adreçades al públic familiar. En aquest sentit, l’encesa de llums, acompanyada d’una cercavila, la xocolatada i la cantada de la coral infantil, donarà el tret de sortida a la campanya el 27 de novembre, la qual es desplegarà durant gairebé dos mesos, fins al 31 de gener.
D’entre les activitats previstes, la novetat més destacada serà la pista de gel que es col·locarà a la plaça a partir del 25 de desembre amb un import simbòlic d’un euro per tiquet. Tal com ha esmentat Closa, la pista serà de gel real per «oferir als visitants una experiència de patinatge més completa», remarcant així l’esforç de Promoció Econòmica en mantenir uns preus assequibles per a totes les butxaques amb la voluntat de «regalar màgia», tenint en compte el context econòmic actual i l’augment de la despesa en les dates nadalenques.
En aquesta línia, la cònsol major ha anunciat que el pressupost destinat a tota la campanya ascendeix a uns 150.000 euros, el qual, sumat a les «petites aportacions a càrrec de diferents departaments», fan possible el desenvolupament de la programació. El conseller també ha agraït la tasca impulsada pels equips de Cultura i Comunicació en la realització del vídeo promocional, a més del disseny original del fulletó informatiu.
El trenet i el mercat tornen a casa per Nadal
Després de l’èxit en anteriors edicions, el comú referma el petit mercat nadalenc i el trenet com els atractius del ‘Racó Màgic’ d’Escaldes. Ambdós es posaran en marxa el 27 de novembre, coincidint amb la jornada inaugural, i fins al 20 de desembre, els visitants podran gaudir de diverses parades amb una variada oferta gastronòmica i artesanal, molt vinculada als «àpats típics de les festes», ha afegit Closa. En canvi, el trenet allargarà el seu recorregut fins al 31 de gener.
D’altra banda, l’agenda inclou també altres clàssics de Nadal dirigits als més petits, com el Tió d’Engolasters i el contacontes del dissabte 19 desembre, l’arribada del Pare Noel el dia 24 o bé els tallers de cuina per a infants de 6 a 16 anys. Pel que fa al públic més adult, el dijous 10 de desembre podrà sentir les veus de la Nit Gòspel amb el cor de Nova Orleans, a més de ballar durant la nit de Cap d’Any i visitar el Pessebre Vivent, el qual enguany, han avançat que presentarà algunes sorpreses que encara no s’han desvetllat.