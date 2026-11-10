Nervis, emocions a flor de pell i moltes hores de feina: així és com viu l’elenc la representació d’‘El llac dels cignes’

A menys de 24 hores per estrenar ‘El llac dels cignes’ en la única sessió que es farà a Andorra, els ballarins i membres de l’International Ballet Company han expressat les seves impressions respecte de l’obra. Per a molts d’ells, suposa una primera presa de contacte amb la dansa de manera més professional, mentre que d’altres ja han actuat en altres ocasions. Aquest és el cas de Vadim Stetenco, un ballarí moldau que participa a la funció per segona vegada. Ell interpreta un dels antagonistes de la peça, per la qual cosa ha de mostrar-se com «un personatge antipàtic i enfadat». Precisament, el jove ha admès que el més difícil ha estat el canvi de personalitat en ficar-se en el paper d’un dels malvats de l’obra.
Andrea Mihailuk també ha experimentat una sensació semblant a la del seu company a l’haver de representar a la malvada Odile. Amb només 21 anys i després de participar en el ‘Trencanous’ i la ‘Bella Dorment’ amb la companyia, ha debutat com a ‘prima ballerina’ en solitari, a més de ser la protagonista per partida doble: interpreta les dues versions, la gentil Odette i la malèfica Odile. Per a la jove, aquest doble rol suposa tot un repte. «L’Odette és molt fràgil, encarna la perfecció, la bondat, però l’Odile és el contrari. Ella és dolenta, mesquina, poderosa i vol aconseguir estar amb el príncep». D’acord amb Mihailuk, la dificultat resideix en representar ambdós papers «extremadament durs i tan diferents. Tot i així, els estimo a tots dos perquè són especials. No es tracta només de la tècnica, sinó de transmetre emocions damunt de l’escenari», ha declarat.
Una altra de les ballarines, Victoria Lucena, ha reconegut que viu molt intensament la funció en directe, especialment amb la resposta satisfactòria del públic quan finalitza l’espectacle. «Et relaxes i sents que tot l’esforç que hi ha al darrere ha valgut la pena, començes a gaudir d’aquest somni pel qual hi treballem cada dia», ha afirmat. Els seus companys han coincidit en aquesta sensació d’orgull per la feina feta, amb Stetenco assegurant que es concentra tant durant l’actuació que només sent la música: «No existeix el públic, únicament el veig quan acabem l’obra».
Altrament, tots tres comparteixen l’esperit d’afrontar la interpretació «des d’una gran maduresa i responsabilitat». Per a Lucena, aquest ballet icònic d’abast mundial, «és dels més bonics que existeixen», amb la gran dificultat de complir unes expectatives estètiques «d’agilitat, bellesa i una aura única». Per assolir aquest objectiu, els joves ballarins posen de manifest la importància de tenir un elenc unit, malgrat les diverses procedències dels seus membres. «Ens ajudem els uns als altres, estem connectats i treballem en equip«, ha comentat Mihailuk.
En la mateixa línia, Stetenco i Lucena han assenyalat que el fet que tots els ballarins parlen en anglès facilita la comunicació, a més d’observar els altres i entendre el «llenguatge universal» de la dansa. Val a dir també que alguns dels ballarins compaginen la seva feina dalt dels escenaris amb la docència a centres de dansa. Lucena, per exemple, ha relatat que ara mateix està centrada en la seva carrera artística, però també ha desenvolupat la seva faceta com a professora de dansa en el conservatori de Burgos durant dos anys, impartint cursos intensius.