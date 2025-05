El format tradicional es queda enrere

L’Escena Nacional implanta un protocol contra l’assetjament per garantir entorns escènics segurs

L'entitat enceta un sistema de prevenció i actuació per abusos sexuals, tot i que Cultura assegura que no hi ha cap denúncia formal registrada

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha presentat aquest dimecres al matí, a l’Hotel Rosaleda d’Encamp, els eixos principals de la temporada 2025. En el marc d’aquest nou cicle, la Fundació ha aprovat i posarà en vigor a partir del 18 de maig un Protocol de prevenció i actuació en casos d’abusos sexuals i abusos per raó de gènere. El document estableix una política de tolerància zero envers qualsevol forma d’assetjament, amb accions de sensibilització, definició de conductes no tolerades i procediments d’actuació, denúncia i resolució.

Aquest protocol s’aplicarà a tot l’entorn laboral de la Fundació, incloent-hi professionals externs, i es vehicularà a través del nou portal web, que incorporarà un Punt Lila i recursos específics per a creadors. La mesura s’emmarca en un suposat cas de mala praxi professional que es va resoldre internament, segons informa Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), tot i que al Ministeri de Cultura – un dels socis de l’ENA – no li consta cap denúncia per abús sexual: “Nosaltres hem creat aquest protocol com a prevenció i amb conscienciació; ens hem format per no només fer el protocol, sinó, en cas que s’hagués d’activar, saber com activar-lo i saber com fer-ho”, ha declarat Txell Díaz, productora de la Fundació.

Una temporada 2025 centrada en el talent local

Amb Núria Montes al capdavant de la direcció artística, acompanyada per Emma Riba com a distribuïdora i Txell Díaz a la producció, la nova proposta deixa enrere el format tradicional de temporada pròpia i aposta per una col·laboració estreta amb les programacions de les parròquies, fomentant-se en tres pilars: el suport a la creació nacional, la transparència en les polítiques de gestió i el foment d’un model cultural sostenible.

La temporada inclourà quatre propostes escèniques: una peça de creació accelerada, una obra de text sobre la mort amb un to irreverent, una proposta interdisciplinària de creació comunitària i la reprogramació de ‘Macbeth‘, espectacle ja estrenat i acollit amb bona resposta en la temporada anterior. Un dels punts destacats de la presentació ha estat la continuïtat de les dues companyies joves impulsades per l’ENA: la Jove Companyia de Teatre (JOCAND), dirigida per Joan Hernández, i la Jove Companyia de Dansa (JO DANSA), sota la direcció de Mònica Vega.

Pel que fa a la dotació pressupostària, l’ENA disposarà enguany de 155.000 €, que es distribuiran en quatre grans eixos: representació d’obres ja estrenades (20.000 €), coproducció d’una nova peça —’Abrakadabra’, amb Animal Escola de Teatre i Andorra Crea— (20.000 €), accions amb joves companyies (30.000 €) i despeses d’estructura (55.000 €). En aquest sentit, s’ha presentat una taula salarial de referència basada en el conveni català de teatre per al 2025, el qual servirà de marc per a les produccions pròpies i es farà pública a través de la nova web.