Les representacions de l’ossa d’Encamp i Ordino prenen part a Arles durant la jornada cultural de les Festes de l’Ós

Les representacions de l’ossa d’Encamp i Ordino han participat aquest dissabte a Arles en la jornada cultural ‘Artistes, artesans, creadors al País de les festes de l’Ós’, una trobada organitzada per l’associació Unesc’ours que ha reunit representants dels cinc territoris pirinencs vinculats a aquesta tradició ancestral, reconeguda per la Unesco des del 2022, amb la finalitat de donar a conèixer les particularitats de les seves celebracions i compartir amb la resta de territoris les diferents expressions culturals que mantenen viu aquest patrimoni comú.
La cita ha aplegat artistes, artesans i representants institucionals dels cinc municipis portadors d’aquest llegat pirinenc: Encamp i Ordino, per part andorrana, juntament amb les poblacions nord-catalanes d’Arles, Prats de Molló i la Presta, i Sant Llorenç de Cerdans. Durant tota la jornada, el recinte ha ofert un ampli espai expositiu amb els tres ossos i les dues osses com a protagonistes, a més de mostres fotogràfiques, projeccions audiovisuals i estands divulgatius.
Ordino pren part amb una proposta escènica amb la representació d»El despertar de l’Osseta’
Dansa, música i cohesió pirinenca
El programa cultural ha permès exhibir les diferents expressions tradicionals de cada territori. Així, el públic ha pogut gaudir de les diverses danses i sardanes, com ara la de l’Ós de Prats de Molló, a més de les aportacions culturals per part andorrana. Concretament, Encamp ha mostrat l‘evolució i les diferents expressions del Ball de l’Ossa a través d’una exposició fotogràfica sobre els canvis en la vestimenta al llarg de la història, un audiovisual amb les diferents escenes del ball i un fulletó d’informació turística que mostra la presència de la figura de l’Ossa en diferents àmbits de la parròquia.
Pel que fa a Ordino, la seva proposta ha estat escènica, amb la representació d»El despertar de l’Osseta’, amb la participació de l’Ossa i l’Osseta. L’actuació s’ha completat amb la interpretació de la Suite Ordinenca, una composició i arranjament de Rafael Serrallet que incorpora les melodies de la cançó del despertar de l’Osseta i la dels dallaires, posant en relleu també el vincle entre la tradició musical i la celebració popular.