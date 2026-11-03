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  • El Periòdic d'Andorra
Alba Jiménez Ibáñez
Preservació de la llengua catalana

La Plataforma Andorrana per la Llengua exigeix mà dura amb les empreses per garantir l’ús del català

L'entitat exigeix una responsabilitat compartida entre la societat andorrana i critica el model econòmic actual, basat en la temporalitat

El focus principal de la noticia ha de ser l’exigència sobretot cap a les empreses i l’exigència de sancionar (tot i que diuen que això és com l’últim «recurs», que primer ha de passar per la pedagogia, la formació…). Diu dues frases que em semblen super interessants:

– «Moltes empreses ja saben quines són les obligacions en català i fins que no se sancioni no canviaran res»

– «Si s’ha de sancionar algú, s’ha de sancionar les empreses. Les empreses tenen una responsabilitat en això»

Llavors, jo miraria d’estructurar parlant d’aquesta petició que fa la plataforma de sancionar a les empreses, parlant de la responsabilitat que tenen, la dada del 18%, etc. Després el que tu dius, la crítica directa al model econòmic actual, basat en treballadors temporals i que hi ha poques oportunitats d’arrelament. Després, la responsabilitat col·lectiva de tots, no només dels nouvinguts, i tot el tema de la integració lingüística, comunicació amb Govern, el paper de l’escola andorrana, etc. He vist també que parla de propostes que preparen per als partits, podem mirar d’incloure-ho a mode de tancament.

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