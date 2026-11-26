‘Film Andorra’ vol impulsar patrocinis destinats a les productores audiovisuals que efectuïn despesa al Principat, independentment de si són nacionals o estrangeres. Aixi ho ha declarat la representant de l’ens, Judith Hidalgo, qui ha detallat que que el model funcionarà de manera similar als incentius fiscals que ofereixen altres territoris per atraure rodatges: «Donarem un percentatge en funció del que hagis gastat en els nostres professionals, en les nostres empreses, i com a molt en els nostres hotels i càterings. Si no fan despesa aquí, no es donarà ni un duro».
Tanmateix, Hidalgo ha aclarit que el percentatge de retorn encara s’ha de determinar, a més d’assenyalar que les productores hauran de presentar un dossier amb el guió, el pressupost, els dies de rodatge previstos i la contractació de professionals locals, entre altres qüestions. També es valorarà l’impacte mediàtic de les produccions, les accions formatives que puguin oferir al sector nacional i la projecció d’Andorra com a marca.
«Donarem un percentatge en funció del que hagis gastat en els nostres professionals, en les nostres empreses, i com a molt en els nostres hotels i càterings» – Judith Hidalgo
Addicionalment, la representant ha posat en relleu que la plataforma digital de ‘Film Andorra’ ja compta amb més de 80 professionals inscrits. A més, des de la posada en marxa de la iniciativa, ja han rebut diverses peticions de productores interessades a rodar al Principat. «Setmanalment estem rebent demandes de productores», ha assegurat, tot apuntant que tres o quatre d’aquestes han estat vinculades a l’àmbit publicitari.
Paral·lelament, Hidalgo ha confirmat que també s’està treballant en l’assoliment d’acords oficials de coproducció internacional, els quals ha qualificat de vitals per accedir a determinades vies de finançament. Pel que fa als atractius del Principat, la representant ha destacat la diversitat paisatgística i la infraestructura hotelera, si bé ha reconegut que els tràmits duaners continuen sent un dels punts febles del país.