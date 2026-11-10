Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La directora artística de la companyia, Cristina Terentiev, i el productor de la peça, Juan Francisco Gómez (conegut com a 'Lucky'), en la presentació. | Marvin Arquíñigo
Alba Jiménez Ibáñez
Dansa i ballet a Andorra

El ‘Llac dels cignes’ arriba a Andorra de la mà de l’International Ballet Company amb una única funció a Andorra la Vella

La formació internacional compta amb sis ballarins espanyols i una nova 'Prima Ballerina' per representar aquest ballet clàssic del segle XIX

L’International Ballet Company ha aterrat directament des de les Illes Canàries al Principat per oferir una sola actuació d’‘El llac dels cignes’. L’espectacle tindrà lloc el dimecres 11 de novembre a les 20.00 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir de forma anticipada a través dels canals de venda en línia oficials. Aquesta obra del segle XIX narra la història d’amor entre el príncep Sifrid i la princesa Odette, convertida en cigne pel malefici d’un bruixot.

La directora artística de la companyia, Cristina Terentiev, ha posat en relleu la manera com es construeix el relat a través dels ballarins, la música original de Piotr Ilitx Txaikovski i la icònica coreografia de Marius Petipa i Lev Ivànov. A més, i com a principal novetat, Terentiev ha esmentat el debut de la ‘Prima Ballerina’ Andrea Mihailuk, de Moldàvia. Altrament, el productor de la peça, Juan Francisco Gómez (conegut com a ‘Lucky’), ha destacat la presència internacional de l’elenc, ja que compten amb ballarins d’arreu del món, procedents d’Espanya, Moldàvia i fins i tot, d’Austràlia.

La representació està programada dins d’una gira que viatjarà a diverses ciutats espanyoles, com ara Terol, Osca, Roses i Valladolid, entre d’altres, fins al 15 de gener de 2027. En aquest sentit, ‘Lucky’ ha valorat de manera positiva la bona resposta entre el públic, la qual cosa ha propiciat que hagin ampliat les sessions a Eivissa i Tenerife. Segons el productor, «els espectadors es queden amb molt bones sensacions pel conjunt de la coreografia i la música», i ha subratllat el fet que «moltes vegades, repeteixen i tornen a veure’l».

Comparteix
Notícies relacionades
Bonell evita valorar la retirada de ‘Mein Kampf’ i apel·la a la prudència fins que es resolgui el cas per la via judicial
El català vol fer-se sentir a les consultes mèdiques amb una campanya per fomentar-ne l’ús entre metges i pacients
El Troc tanca la quarta edició amb 411 participants i unes 2.000 peces de roba aportades, un 34% més que a l’abril

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Societat, Successos
Bonell evita valorar la retirada de ‘Mein Kampf’ i apel·la a la prudència fins que es resolgui el cas per la via judicial
  • Cultura, Societat
El català vol fer-se sentir a les consultes mèdiques amb una campanya per fomentar-ne l’ús entre metges i pacients
  • Parròquies, Societat
El Troc tanca la quarta edició amb 411 participants i unes 2.000 peces de roba aportades, un 34% més que a l’abril
Entrevistes culturals
David Otero
Cantant, guitarrista i compositor
Andrea Eimke
Artista
Anna Mangot
Artista i creadora de l’exposició ‘Seda i pedra’

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu