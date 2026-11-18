El Festival Internacional de Guitarra d’Andorra celebrarà aquest mes de novembre la seva novena edició amb una programació que combina música clàssica, creació contemporània i actuacions de joves intèrprets en diferents espais del Principat. El certamen reunirà músics internacionals i formacions locals, amb especial atenció a la presència femenina en el món de la guitarra i a la promoció de nous talents. Les actuacions es distribuiran entre Andorra la Vella i Canillo, amb concerts que s’allargaran fins al 28 de novembre i que inclouran tant propostes d’artistes consolidats com iniciatives vinculades a la formació musical.
La programació començarà aquest dimecres 18 de novembre, a les 20.30 hores, amb ‘Danzas de Seducción’, a càrrec d’Eduardo & Mateia Pascual Guitar Duo, al Red Bar d’UNNIC, a Andorra la Vella, amb entrada gratuïta i reserva prèvia. L’endemà, el Teatre Comunal de la capital acollirà ‘La guitarra al món’, un concert que reunirà el guitarrista eslovac Adam Marec i el duet montenegrí format per Srđan Bulatović i Darko Nikčević. El mateix escenari rebrà el 20 de novembre, a les 20.30 hores, Eugènia Correia, qui presentarà el seu espectacle ‘Arrels’, ampliant així la diversitat de propostes musicals de la novena edició.
El festival continuarà el 22 de novembre, a les 17.00 hores, amb ‘Entre cordes i versos’, una actuació de Veu Silent a l’església de Sant Cerni de Canillo. La formació presentarà el seu darrer treball discogràfic, ‘Sons d’algun vers’, en una proposta que incorpora la relació entre música i poesia. Altrament, un dels concerts destacats serà ‘La guitarra en femení’, previst per al 27 de novembre, a les 20.30 hores, a la Sala Guillemó de l’Andorra Park Hotel. L’actuació anirà a càrrec de Carmesí Guitar Duo, integrat per Isabel Martínez i Paola Requena, i tindrà com a objectiu reivindicar el talent de les guitarristes i donar més visibilitat a la presència de les dones en la música clàssica.
Finalment, el 28 de novembre tindrà lloc ‘De l’aula a l’escenari’, una jornada dedicada a la promoció del talent jove que se celebrarà a la Sala Guillemó de l’Andorra Park Hotel. Les activitats començaran a les 17.00 hores amb una audició d’alumnes de La Grandàlia i continuaran a les 19.30 hores amb un concert de joves intèrprets procedents de l’ESMUC, el Conservatori del Liceu, el Conservatori de Música d’Andorra la Vella i La Grandàlia. L’entrada serà gratuïta fins a completar l’aforament, mentre que la informació sobre la resta de concerts i la venda d’entrades es pot consultar al web oficial del festival, www.andorraguitarfest.com.