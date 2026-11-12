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  • La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el col·leccionista Casimir Arajol. | Arxiu ANA
Alba Jiménez Ibáñez
Patrimoni fotogràfic

Col·laboració entre Cultura i Casimir Arajol per cedir una part de la seva col·lecció al fons del Patrimoni Cultural 

Les donacions s’emmarquen en la voluntat del ministeri d'enriquir els fons patrimonials públics amb peces que expliquen la història del país

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el col·leccionista Casimir Arajol han signat un contracte per poder incorporar part de la seva col·lecció fotogràfica al fons del departament de Patrimoni Cultural. La mostra consta de més de 100 imatges datades entre els anys 1900 i 1933 que constitueixen un valuós testimoni gràfic de l’Andorra del primer terç del segle XX. El fons documenta, entre altres aspectes, les obres de construcció de la carretera, actes i balls populars a la plaça d’Andorra la Vella, escenes de la vida quotidiana i diversos recorreguts excursionistes pel país.

Un dels elements més destacables de la col·lecció són les plaques estereoscòpiques que documenten dos viatges d’excursionistes catalans per Andorra. El primer recorre la vall del Madriu-Perafita-Claror, mentre que el segon il·lustra l’arribada amb esquís al cim del Comapedrosa el 24 de desembre de 1933 i constitueix la primera referència gràfica coneguda fins ara d’una ascensió hivernal a aquest cim. La col·lecció es completa amb un negatiu que reprodueix una fotografia publicada al diari La Vanguardia sobre els fets de 1933 a la plaça d’Andorra. L’autoria de les imatges és, en la majoria dels casos, desconeguda, tot i que no està confirmat si una de les plaques es podria atribuir al fotògraf Guillem de Plandolit.

Obra gràfica laurediana

D’altra banda, la Biblioteca Nacional ha rebut diversos materials de Sergi Mas que formaven part de la col·lecció d’Arajol. El conjunt inclou 16 cartells originals creats per l’artista lauredià per a la Fira d’Andorra la Vella, 10 esbossos i materials preparatoris, així com obra gràfica, serigrafies i materials editorials, com ara punts de llibre. Ambdues donacions corresponen a l’objectiu del ministeri d’enriquir els fons patrimonials públics amb elements i documents que contribueixen a conservar la història d’Andorra.

La incorporació d’aquest fons a la biblioteca permetrà preservar un conjunt de gran valor artístic que testimonia la trajectòria de Sergi Mas com a cartellista i la seva llarga vinculació amb la Fira, un dels esdeveniments més emblemàtics i tradicionals del país. Alguns dels cartells van formar part de la mostra Sergi Mas, 40 anys dibuixant la Fira concurs de bestiar d’Andorra, organitzada pel Govern i celebrada del 21 d’octubre al 4 de novembre a la Sala d’Exposicions del Govern.

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