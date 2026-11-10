El català vol fer-se sentir a les consultes mèdiques amb una campanya per fomentar-ne l’ús entre metges i pacients

Govern ha presentat una nova campanya per fomentar l’ús del català en l’àmbit sanitari, tant entre els professionals de la salut com entre els pacients. Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament pels ministeris de Cultura i Salut, compta amb un pressupost de 24.000 euros i es preveu que s’allargui fins al 24 de novembre. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha explicat que la campanya ha estat adjudicada a l’empresa Commando mitjançant un concurs públic i que es difondrà a través de suports físics, xarxes socials, televisió, ràdio i premsa escrita. Sota l’eslògan ‘A l’hospital, a la consulta o a la farmàcia, fes servir el català’, la iniciativa pretén normalitzar l’ús de la llengua en les diferents situacions d’atenció sanitària.
La iniciativa parteix de les dades sobre els usos lingüístics. Segons l’informe, el 64% dels pacients són atesos exclusivament en català pels metges generalistes, un percentatge que baixa fins al 54,5% en el cas dels especialistes. Pel que fa a la llengua utilitzada pels mateixos pacients, el 60% s’expressa només en català amb el metge generalista, mentre que el percentatge se situa en el 52% amb els especialistes. En aquest sentit, Bonell ha remarcat que «aquestes xifres evidencien una presència significativa de la llengua en el sistema sanitari, però també la necessitat de continuar promovent-ne l’ús».
«Aquestes xifres evidencien una presència significativa de la llengua en el sistema sanitari, però també la necessitat de continuar promovent-ne l’ús» – Mònica Bonell
Per la seva banda, la ministra de Salut, Helena Mas, ha volgut destacar la importància de poder-se expressar en la llengua pròpia durant el procés assistencial, ja que, tal com ha explicat, «contribueix a reforçar la confiança entre professionals i pacients». La campanya utilitza preguntes quotidianes com ‘Com et puc ajudar?’, ‘Com et trobes?’ o ‘On et fa mal?’. En aquest sentit, Mas ha remarcat que la voluntat és que els professionals «obrin la porta a l’ús del català amb una primera pregunta«. Així mateix, s’han distribuït xapes identificatives, d’ús voluntari, per convidar els pacients a comunicar-se en català.
Finalment, Mas ha defensat la necessitat de combinar l’exigència del català amb mesures que facilitin la incorporació de professionals sanitaris estrangers. En aquest sentit, ha recordat que la normativa preveu exempcions del nivell B2 per a persones amb deu anys d’escolarització en català, així com possibles pròrrogues del termini per acreditar-lo en casos de necessitat del país. Paral·lelament, les dues ministres han recordat que professors del Departament de Política Lingüística imparteixen classes de català als professionals del SAAS, adaptades a les seves necessitats, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de la llengua i afavorir-ne l’ús habitual en l’atenció als pacients.