El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany ha inaugurat aquesta tarda ‘Antifèmina’, una mostra que reprodueix alguns fragments del llibre homònim de l’escriptora catalana Maria Aurèlia Capmany en el seu 50è aniversari. La seva transcendència s’explica perquè va ser el primer foto llibre obertament feminista publicat a Espanya durant la Transició Democràtica l’any 1977, el qual va ser censurat tres mesos després de la seva publicació. L’exposició es podrà visitar a la sala de mostres temporals fins al 13 de febrer de l’any vinent.
L’obra, definida per la responsable del CAEE, Aurora Baena, com «una trobada entre la paraula i la imatge», estableix un diàleg intel·lectual entre l’autora i el repertori de fotografies de la fotoperiodista Colita en què es reflexiona sobre les dones que no encaixen en el patró de la feminitat i, per tant, són batejades com antifèmines. Segons el comissari de la mostra, Francesc Polop, ‘Antifèmina’ «gira al voltant d’una qüestió: què passa quan una dona perd tots aquests atributs que la fan ser una fèmina? Quan ja no és desitjable ni atractiva, quan es fa vella i perd la seva ‘fertilitat’, es converteix en un objecte passiu sota la mirada masculina».
En aquest sentit, el comissari ha ressaltat el fet que, 50 anys després, «la seva temàtica és absolutament vigent, tot i que amb altres formes, però presenta el mateix contingut». Així, ha afirmat que l’objectiu de l’exposició «no és alliçonar a ningú, sinó mostrar la realitat, posar-la davant del públic amb la possibilitat d’obrir una reflexió i construir un esperit crític» a través del llenguatge irònic de Capmany i les imatges de Colita sobre diversos aspectes com el matrimoni, la religió, la prostitució, la cosificació i el poble gitano, entre d’altres.
Agenda d’actes al voltant d’ ‘Antifèmina’
A més de l’exposició, Baena ha anunciat un seguit de propostes vinculades a la mostra. D’entre les activitats programades, en destaquen els tallers de laboratori fotogràfic. Altres sessions adreçades al públic adult són els vermuts de lectura, la tertúlia ‘Capmany i Colita, antimajoretes’ prevista per al 12 de gener i l’adaptació teatralitzada del llibre de Capmany ‘Cartes impertinents de dona a dona’. Pel que fa al públic familiar, els infants podran gaudir d’un taller fotogràfic, així com d’un contacontes.
Finalment, el conseller de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha recordat que l’exposició s’emmarca en la voluntat de la parròquia de portar «mostres transversals vinculades a fenòmens socials, refermant el compromís del comú de garantir la diversitat de temàtiques, alhora que despertin aquest interès artístic».