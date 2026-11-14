Closa defensa que Escaldes manté una oferta cultural «de primer nivell» malgrat la marxa del Museu Thyssen

El conseller de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha assegurat que la parròquia pot compensar la pèrdua del Museu Carmen Thyssen amb «una oferta cultural de primer nivell», concentrada a l’Espai Caldes i el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE). En aquest sentit, ha posat de manifest la capacitat de la parròquia per capgirar la situació davant l’absència d’aquest museu i ha reiterat l’esforç continu del consistori per «mantenir una programació atractiva» en ambdós equipaments, tot destacant l’èxit de les dues últimes exposicions organitzades, les quals han acumulat més de 10.000 visitants.
Concretament, la mostra ‘Dones d’aigua’, instal·lada a l’Espai Caldes, ha tancat amb 4.080 visitants, mentre que ‘La revolució de l’escultura’, al CAEE, sumava 6.004 visitants el dia 26 d’octubre, quan encara no havia finalitzat. En conseller ha valorat de manera positiva l’afluència de públic a la primera exposició, pel fet que «no era una exposició de gran públic». Així i tot, ha assenyalat la col·laboració de l’artista Javier Balmaseda a la «zona de les banyeres» com el principal reclam que ha atret un major nombre de visitants.
La mostra ‘Dones d’aigua’, instal·lada a l’Espai Caldes, ha tancat amb 4.080 visitants, mentre que ‘La revolució de l’escultura’, al CAEE, sumava 6.004 visitants el 26 d’octubre
Pel que fa al model expositiu, Closa ha confirmat que no es preveuen canvis en les dues sales. Així, el CAEE continuarà desenvolupant una funció més pedagògica, centrada a donar a conèixer les bases de l’art i contextualitzar-ne l’evolució, mentre que l’Espai Caldes mantindrà l’aposta per les propostes contemporànies.
«El que pretenem és sempre donar visions globals i recordar a les noves generacions d’on venim», ha comentat el titular de Cultura de la corporació escaldenca. Per aquest motiu, ha remarcat que «les xifres no poden marcar una política cultural, ni amb un comú ni amb un Govern«, sinó que també cal programar mostres que, tot i no tenir una gran afluència, contribueixin a oferir una visió més àmplia de la història i l’art, informa l’ANA.