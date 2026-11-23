Canillo donarà el tret de sortida a la tercera edició de ‘Canillo Brill’a aquest diumenge 29 de novembre, a les 18.00 hores, al Càmping Pla, amb una proposta que s’allargarà fins al 6 de gener, de les 18.00 a les 21.00 hores, i oferirà un recorregut per set zones temàtiques diferents. Entre els espais destacats hi haurà el bosc dels rens, el túnel de llum i màgia, la bústia dels somnis, el carrusel de les il·lusions i el Regne de la neu, així com el baül dels xumets i regals, especialment pensat per als més petits.
La consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació, Coia Torres, ha destacat la voluntat de consolidar l’esdeveniment com un espai de trobada durant les festes nadalenques, tot afirmant que «volem que sigui molt més que un espai de llums. Volem que les famílies hi puguin passar una estona agradable, participar en activitats, descobrir propostes artesanes i gaudir de la música i la gastronomia». Altrament, ha remarcat que la iniciativa també busca dinamitzar la parròquia i donar protagonisme als professionals del país.
Pel que fa a la programació, l’espai Tastets i regals convida els visitants a participar en activitats gastronòmiques, artesanals i musicals. De la mateixa manera, també reunirà fins a nou artesanes, les quals participaran per torns en dues casetes amb productes de decoració nadalenca, ceràmica, espelmes i complements fets a mà. D’altra banda, també es preveu que actuïn setmanalment artistes i formacions del Principat, com Green Note, Driving South, The Swing Girls i Canillo’s Band Tocant, entre d’altres. Finalment, els diumenges s’organitzaran tallers de manualitats per a infants de 6 a 10 anys i sessions de contacontes.