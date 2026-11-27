L’avinguda Meritxell ha estat escenari aquest divendres, a les 18.00 hores, d’una de les cites més esperades del calendari festiu del Principat: l’encesa conjunta de llums que dona el tret de sortida a Nadal a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Enguany, l’acte inaugural ha tingut lloc en territori escaldenc, tal com ha destacat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili: «Tornem a estar en aquest moment màgic amb aquesta part d’Escaldes mirant cap a Andorra».
En aquest sentit, Gili ha destacat el racó màgic, situat a la plaça de l’Església, amb el trenet de Nadal, consolidat com el principal atractiu del públic familiar arran de l’èxit que va tenir l’any passat i la pista de gel a partir del 25 de desembre. Segons la cònsol, l’oferta d’aquesta edició se centra a dinamitzar l’activitat en la zona històrica de la parròquia, posant el focus en la seva població, especialment entre els infants, «ara tindrem la cantada de la coral infantil per entrar a la màgia nadalenca», ha recordat.
D’altra banda, la capital andorrana referma la seva aposta per la decoració nadalenca, amb un total de 18 quilòmetres de carrers enllumenats en tota la parròquia i set milions de llumetes LEDs, tal com ha afirmat el cònsol major, Sergi González. «Hem fet l’esforç d’estendre l’enllumenat per altres barris que no tenien decoració nadalenca l’any passat», suposant un augment de pressupost prop d’uns 60.000 euros en nova decoració, així com ha agraït la tasca «dels treballadors del comú que ho han fet possible».
Possibilitat d’unir les dues propostes
Davant la probabilitat d’unificar les celebracions d’ambdues parròquies pel fet de compartir el trenet i la pista de patinatge sobre gel entre les seves principals activitats, González ha deixat la porta oberta a organitzar-ho de cara a properes edicions, posant sobre la taula coordinar el Poblet de Nadal de la vall central. «Ja fa temps que portem la pista de gel i el trenet coexistint entre ambdues poblacions». A més, ha assegurat que «no som competència, però el nostre trenet té quilòmetres per fer.»
Per altra banda, Gili ha definit les activitats com «oferta de parròquia», defensant que la gent «pot anar a tots els llocs, algú pot anar avui a dalt al racó màgic a Escaldes, demà al poblet de Nadal d’Andorra la Vella«. Així, ha remarcat que la voluntat és «el gaudi dels ciutadans i diversificar la promoció econòmica». No obstant això, no ha descartat que «per futures edicions, evidentment, es pot parlar».