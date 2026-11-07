Andorra vol convertir-se en un referent en l’ús del català a la justícia per a la resta de territoris de parla catalana

Andorra vol esdevenir un referent en l’ús del català a l’administració de justícia per a la resta de territoris de parla catalana. Aquesta és una de les aspiracions que ha expressat aquest dissabte la presidenta de Cultura Activa, Maria Cucurull, durant la jornada ‘El català a la justícia’, celebrada al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella. La trobada ha reunit representants del món jurídic, institucional i lingüístic per analitzar la presència de la llengua als tribunals i les garanties dels ciutadans per poder-la utilitzar.
«Ens agradaria que Andorra d’alguna manera fos una mica el referent del català a la justícia per la resta del domini lingüístic», ha manifestat Cucurull, qui ha destacat que al Principat l’ús del català en l’àmbit judicial és «un acte de normalitat», una situació que contrasta amb les dificultats que encara es viuen en altres territoris. «Tot i que aquí a Andorra sí que és veritat que el català és un àmbit on està força bé, potser en altres territoris on es parla català no és igual», ha assenyalat. En aquest sentit, ha remarcat que la voluntat de la jornada és «fer reflexionar sobre l’ús del català en la justícia», ja que «no sempre té la presència que voldríem».
«Ens agradaria que Andorra d’alguna manera fos una mica el referent del català a la justícia per la resta del domini lingüístic» — Maria Cucurull
La jornada, organitzada per Cultura Activa, s’ha inaugurat a les 10.00 hores amb la intervenció de la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i ha programat diverses ponències per abordar els drets lingüístics des de diferents perspectives. Entre els participants hi figura el filòsof i president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, amb la conferència ‘En català a tot arreu: és de justícia’. També hi intervenen el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, i la coordinadora de Compendium.cat, Anna Arnall, per presentar aquesta plataforma de recursos jurídics.
Les dificultats per utilitzar el català als tribunals de fora d’Andorra constitueixen un dels principals eixos de debat. El magistrat de Barcelona i portaveu d’Àgora Judicial, Guillem Soler, aborda aquesta problemàtica amb la ponència ‘Els jutjats, un territori hostil al català’, mentre que l’advocada Elena Gaju analitza la situació de la llengua a la justícia francesa i la proposta de reforma de l’article 2 de la Constitució. El programa també incorpora la participació de Jonathan Hinkson, advocat i director de Business Development d’Augé Legal & Fiscal, així com de Joan Ramon Solé, que repassa els 43 anys de trajectòria de la revista ‘Llengua i Dret’.