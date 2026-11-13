[Amb vídeo]: Marc Parrot i el Quartet Brossa fusionen la música de cambra i la cançó d’autor a l’obra ‘El frec i la Bala’

L’auditori Claror acull aquest divendres el concert ‘El frec i la bala’, una proposta musical de Marc Parrot i el Quartet Brossa que combina la cançó d’autor amb la música de cambra i l’experimentació. L’espectacle, emmarcat en el cicle ‘Entresons’, comptarà també amb la participació de Veu Silent i Lluís Cartes. «No hem afegit un quartet de corda a unes cançons que prèviament ja estaven fetes, sinó que hem creat la peça a partir d’una harmonia senzilla i la veu«, ha explicat Parrot durant l’assaig previ al concert.
Un dels moments destacats de la vetllada serà la participació de Roser Puigbò, integrant de Veu Silent, qui interpretarà ‘Sense haver-te d’estimar’, una peça del repertori del grup. La cantant ha expressat que l’experiència «és un honor i un privilegi», i ha reconegut que mai s’hauria imaginat compartir escenari amb músics d’aquesta trajectòria. Al seu torn, Parrot també ha mencionat la seva satisfacció per poder actuar amb artistes del Principat, pels quals sent, ha dit, estima i admiració.
El mateix Parrot ha destacat que el projecte ha sorgit d’un procés creatiu compartit amb els integrants del Quartet Brossa, en què les idees i els arranjaments han anat prenent forma conjuntament. «El resultat és una cosa molt especial i també ha sigut una mica un experiment tot el procés», ha assenyalat. Per la seva banda, el violinista Aleix Puig ha remarcat que aquesta col·laboració permet aportar «una altra mirada» a les cançons, i a la vegada ha defensat que és en directe quan la proposta adquireix tota la seva dimensió artística.
Pel que fa a l’espectacle, els artistes han avançat una posada en escena sòbria, amb una il·luminació que reforçarà la intensitat emocional de les interpretacions. «És venir a un concert a sorprendre’t del que trobaràs, anar-te a deixar portar cançó a cançó«, ha resumit Puigbò. Parrot, posteriorment, ha assegurat que el públic descobrirà una proposta diferent, marcada per la complicitat entre els músics i una combinació de veus i cordes capaç de generar moments inesperats entre els músics.